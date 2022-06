A pochi giorni dal suo matrimonio con Lorenzo Cascino, Ambra Lombardo ha fatto una rivelazione inaspettata che riguarda Kikò Nalli. L’ex professoressa del GF per un periodo ha amato l’ex marito di Tina Cipollari. Ora la 36enne vuole guardare al futuro in compagnia di Lorenzo Cascino, l’uomo che ha sposato. I due si sono conosciuti nel durante una cena organizzata da un dirigente Mediaset e da allora non si sono più lasciati. ha 49 anni ed è un imprenditore siciliano che da anni vive a Los Angeles. Per amore Ambra Lombardo ha lasciato l’Italia e si è trasferita in America.

Tra Ambra Lombardo e Lorenzo Cascino è stato un colpo di fulmine tanto che lui ha fatto la proposta di matrimonio tredici giorni dopo il primo incontro. Si sono sposati in Sicilia: il rito religioso si è tenuto nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Ispica, in provincia di Ragusa. Per l’occasione la sposa ha sfoggiato un abito di pizzo ispirato ai fiori della sua terra. Un abito interamente ricamato a mano, con uno strascico lungo tre metri e largo sei metri e mezzo.





Il ricevimento di nozze si è tenuto in una masseria di Noto. Menù interamente siciliano: antipasto di pesce crudo con gamberi di Mazara del Vallo, tonno e ostriche. A seguire riso giallo al gambero di Mazara, ravioli di astice e un secondo di ricciola con il pistacchio. Durante la serata Ambra ha cantato per Lorenzo il brano Brucia la terra, tratto dal film Il padrino mentre Cascino ha intonato per la moglie Tu sì na cosa grande di Domenico Modugno. I festeggiamenti sono durati fino alle due di notte.

In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv Ambra Lombardo, però, è tornata sulla relazione con Kikò Nalli. E in questa occasione è stata piuttosto dura: “Un amore nato e morto perché amore, da parte di Kikò, non c’è mai stato anche se non ha mai smesso di cercarmi. Mi ha scritto anche prima delle mie nozze”. L’ex opinionista di Tiki Taka di Piero Chiambretti non ha chiarito se ha risposto al suo ex compagno ma ha bollato la faccenda come “acqua passata”. La 36enne vuole guardare solo ed esclusivamente avanti: al presente e al futuro col neo marito Lorenzo Cascino.

Ambra Lombardo ha conosciuto Kikò Nalli durante la sedicesima edizione del Grande Fratello. Quando Ambra Lombardo si è sposata è stato chiesto a Kikò Nalli cosa ne pensasse delle nozze della ex, e lui ha prontamente risposto: “A tutti quelli che in questi giorni mi chiedevano cosa ne pensassi di una mia ex… posso solo rispondere con un sincero tanti auguri per una vita felice e piena d’amore. Auguri”. Ed è proprio nella dicitura “la mia ex” che in molti hanno letto del risentimento.

