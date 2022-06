Ambra Lombardo si è sposata. L’ex partecipante del GF 16, ha detto sì al suo Lorenzo Cascino. I due hanno rispettivamente 36 e 49 anni, una bella differenza d’età, colmata però da un amore purissimo. O almeno così dicono i diretti interessati. La professoressa e l’imprenditore si sono sposati a Noto sabato 18 giugno. Si è trattato un matrimonio a cui hanno partecipato i parenti e gli amici stretti della coppia, non molti altri.

Ambra Lombardo si è sposata ed era magnifica: un magnifico abito nuziale bianco dal sontuoso strascico. L’uomo invece ha optato per un vestito elegante: pantaloni e tight blu, abbinati a una deliziosa cravatta. La Lombardo ha fatto sapere a tutti fan che le nozze erano andate alla grande. Grazie ad un post su Instagram in cui la si vede di schiena mentre entra in chiesa. “Vi racconto la felicità”, ha scritto nella descrizione dello scatto. Naturalmente sotto al post hanno commentato tantissimi vip tra cui Natasha Stefanenko, Valentina Vignali e Francesca Barra.

Ambra Lombardo si è sposata: gli scatti magici del matrimonio

A queste, si sono aggiunti moltissimi ‘fan’ della prof che l’hanno trovata stupenda. “La più bella sposa di sempre”, ha azzardato qualcuno. In effetti la Lombardo era una meraviglia: già dotata da madre natura di una bellezza ‘gentile’, nel fantastico abito nuziale confezionato dallo stilista Antonino Cedro è apparsa ancor più magnifica. Ambra Lombardo si è sposata ma chi perché la conosciamo così bene?

La donna è nata a Modica il 10 gennaio 1986 e ha raggiunto la popolarità partecipando al Grande Fratello 16. Nella Casa più spiata d’Italia conobbe Kikò Nalli, con il quale avviò una relazione sentimentale che giunse al capolinea nel giro di qualche mese. Dopo il GF, ha avuto altri ruoli in tv, venendo ad esempio scelta da Piero Chiambretti che l’ha voluta nel programma sportivo Tiki Taka.

L’uomo invece è un imprenditore ed esperto di comunicazione aziendale. Lavora come responsabile dello sviluppo commerciale per un brand di design di interni, Visionnaire Home, con sede in America, a Los Angeles. È noto che il 49enne ha anche un passato da modello e come supervisor del marketing e della comunicazione dello Spezia Calcio. Auguri, allora!

