È senza dubbio la notizia della settimana, parliamo del clamoroso addio tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. La bomba sulla rottura tra Ambra e Allegri è stata sganciata da Chi e secondo alcune indiscrezioni l’attuale allenatore della Juventus sarebbe proprio scomparso dalla vita dell’attrice, forse addirittura per un tradimento. Tutto nasce dopo che Striscia la Notizia fa recapitare tramite l’immancabile Staffelli un tapiro proprio all’ex di Non è la Rai.

Il programma di Antonio Ricci è andata alla ricerca della Angiolini e le ha ‘donato’ l’ambitissimo premio. Si tratta del primo Tapiro d’oro della sua carriera a causa della fine della storia d’amore – durata quattro anni – con Massimiliano Allegri. ”Si è smarcato sulla fascia. Cos’è successo?”, chiede Valerio Staffelli a Ambra Angiolini, che, riguardo al ghosting subito dall’ormai ex compagno, risponde più volte: “Non lo so”. Tuttavia consegnandole il tapiro, Staffelli la rincuora: “Lui non la lascerà mai sola”.

E l’ex volto di Non è la Rai ci scherza su: “Diciamo che almeno il Tapiro in casa a Milano entra… ora posso dormire con lui”. Una battutina, niente di più… ma se leggiamo tra le righe sembra chiaro che il rapporto tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sia ai ferri corti. E proprio come racconta Jolanda, la figlia che Ambra ha avuto con Francesco Renga, la madre “si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso 4 anni della sua vita?!”.





Scendendo nel dettagli, ammette che la visita dell’inviato di Striscia non ha, a suo dire, un motivo chiaro e che anzi il destinatario sarebbe dovuto essere qualcun altro: Max Allegri appunto. E ancora Jolanda sulla fine della storia tra l’allenatore e Ambra Angiolini: “E anche se questa persona alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile?”.

E ancora: “Cosa c’è di riprovevole o ‘perdente’ nel fidarsi e nell’amare?”. Insomma, per i soliti beninformati, la parole della ragazza vanno a raccontare una storia a senso unico: quella in cui Massimiliano Allegri ha evidentemente tradito Ambra Angiolini. Ma le cose stanno davvero così?