“Ho perso un figlio”. L’attrice e il dramma dei quei mesi terribile: dolore e lacrime nelle sue parole

Verissimo, la confessione choc della figlia d’arte. Davanti alle telecamere dello studio televisivo di Silvia Toffanin, l’attrice e regista ha deciso di raccontarsi come mai è accaduto fino ad ora. Un momento molto difficile da superare e forse una ferita che non potrà mai rimarginarsi. E come sempre il salotto televisivo di Verissimo lo lascia accadere.

Ancora confidenze ed emozioni per il pubblico di Silvia Toffanin, pronto a tuffarsi nei racconti dei tanti ospiti del programma. È la volta della figlia di Gino Paoli e dell’attrice Stefania Sandrelli, ovvero Amanda Sandrelli, che davanti a Silvia Toffanin affronta un tema che l’ha toccata molto da vicino.

Amanda Sandrelli sposa nel 1994 l’attore di origine peruviana Blas Roca-Rey da cui ha avuto due figli, Rocco (1997) e Francisco (2004). Nel settembre 2013 i due annunciano la separazione dopo 20 anni di matrimonio. Ma diventare mamma non è stato così facile. Queste le sue parole: “Ero sposata da un anno quando aspettavo il mio primo figlio, ma ho avuto un aborto per una gravidanza extrauterina intramurale, che invece di interrompersi va avanti, nel mio caso fino ai quattro mesi e mezzo”.





E ancora: “Era una gravidanza molto desiderata e avanzata, in quell’occasione ho rischiato anche di morire. Ho vissuto un’esperienza durissima, compresa la lunga convalescenza. Il mio utero è un po’ malandato, rischiavo di non avere figli e invece ne ho avuti due: li considero un vero e proprio miracolo”.

Poi alcune riflessioni su un secondo evento che nella sua vita ha certamente lasciato un segno indelebile, la dura lotta contro la malattia: “Quando ho saputo di avere il cancro, ho pensato subito di essere destinata a morire. Con Blas e mio fratello mi confidai subito, a mia madre e mio padre ho preferito dirlo quando ho avuto chiaro quello che mi attendeva”.