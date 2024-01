La puntata di ieri sera di Affari Tuoi è stata abbinata alla lotteria Italia. Il premio da 5 milioni di euro è finito in Lombardia. Lombardia che è stata la grande protagonista aggiudicandosi tre dei cinque premi maggiori. A Milano finito il primo premio da 5 milioni di euro. La regione si è aggiudicata anche il terzo premio da 2 milioni di euro, centrato ad Albuzzano (Pavia) e il quarto, dal valore di 1,5 milioni, vinto a Roncadelle (Brescia).

Il Lazio è il “grande deluso” della Lotteria Italia 2023: dopo cinque anni, infatti, nella Regione non sono stati vinti premi di prima categoria. L’ultima volta capitò nell’edizione 2018: da lì in poi a Roma e provincia sono stati vinti premi di prima categoria per un totale di 15 milioni di euro. Tra felici e delusi c’è però qualcuno che ha raccolto comunque un successo: Amadeus che si è svegliato con una notizia forse attesa, ma bellissima.





Amadeus e Affari Tuoi vincono la gara degli ascolti del 6 gennaio

Nella serata di ieri, sabato 6 gennaio 2024, scrive Davide Maggio.it come: su Rai1 – dalle 20:47 alle 23:40 – Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia ha conquistato 5.537.000 spettatori pari al 31.4%. Su Canale5 Heidi ha raccolto davanti al video 2.153.000 spettatori con uno share del 12.9%. Su Rai2 F.B.I. International è la scelta di 825.000 spettatori con il 4.5% mentre F.B.I. raggiunge 819.000 spettatori con il 4.7%. Su Italia1 L’Attimo Fuggente ha radunato 809.000 spettatori pari al 4.9%.

Su Rai3 Licorice Pizza in prima tv coinvolge 414.000 spettatori e il 2.4%. Su Rete4 Il Marchese del Grillo totalizza un a.m. di 844.000 spettatori (5.3%). Su La7 Heat – La Sfida ha registrato 478.000 spettatori con il 3%. Su Tv8 4 Hotel raccoglie 361.000 spettatori (2%) e 4 Ristoranti sigla 347.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Being Michael Jackson cattura l’attenzione di 278.000 spettatori con l’1.6%. Sul 20 Samson – La vera storia di Sansone arriva a 336.000 spettatori (1.9%).

Su Iris Inconceivable ha raggiunto 349.000 spettatori (1.9%). Su RaiMovie Divorzio a Las Vegas registra 251.000 spettatori (1.4%). Su RaiPremium I Bastardi di Pizzofalcone 4 in replica raccoglie 149.000 spettatori (0.8%). Su TopCrime Poirot interessa 382.000 spettatori (2.2%). Per Amadeus, insomma, un inizio anno da ricordare.