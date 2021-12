Nella serata di mercoledì 15 dicembre è andata in onda la finale di ‘Sanremo Giovani’, condotta da Amadeus. Sono stati scelti gli ultimi tre big che si sfideranno a Sanremo 2022, in programma dall’1 al 5 febbraio. I ragazzi che avranno la chance di competere con i più grandi saranno Yuman, Tananai e Matteo Romano. Ma il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale ha colto l’occasione anche per annunciare una regola molto importante, che sarà applicata durante l’atteso evento.

Prima di spiegarvi nel dettaglio cosa succederà se durante Sanremo 2022 dovesse esserci un cantante positivo al coronavirus, vi ricordiamo che è uscita fuori una notizia bomba riguardante un artista che potrebbe affiancare Amadeus nel corso di tutte e cinque le serate. Pare che sia in fase avanzata la trattativa con il cantante Tommaso Paradiso, ex frontman della band dei The Giornalisti. Non resta adesso che aspettare l’ufficialità, che per ora non è ancora stata annunciata.

Sia durante la conferenza stampa di vigilia di ‘Sanremo Giovani’ che proprio durante la diretta su Rai 1, Amadeus ha tolto il velo, rispondendo ad una domanda che in tanti si stavano ponendo dopo quanto successo ad Irama nella scorsa edizione. Infatti, nonostante tutti si augurano di non dover fare i conti nuovamente con una situazione del genere, il presentatore Rai ha spiegato cosa succederà a Sanremo 2022 se un artista dovesse contrarre il Covid-19 in una delle cinque serate di febbraio.





Ecco quale decisione sarà presa a Sanremo 2022 in caso di tampone positivo: “Non ci saranno squalifiche, andrà in onda e quindi sarà valido il video delle prove generali. Non trascurate quindi il vostro look nemmeno alle prove generali”, ha poi aggiunto Amadeus ovviamente in tono scherzoso. Lui stesso ha precisato che spera di non dover giungere a questa decisione, ma è giusto essere pronti a tutti. Anche perché proprio Elisa, una delle artiste in gara, attualmente è positiva al Covid.

A quanto pare a Sanremo 2022 potremmo anche vedere all’opera una conduttrice. Elisa Isoardi sarebbe in lizza per prendere parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Stando a quanto si legge sul settimanale Vero Elisa Isoardi sarebbe stata scelta da Amadeus per la famosa kermesse musicale, in onda su Rai Uno dal 1 al 5 febbraio 2022. Per l’ex compagna di Matteo Salvini si tratterebbe della prima volta sul palco dell’Ariston.