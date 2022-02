Amadeus è uno personaggi televisivi più amati dal pubblico italiano. Non a caso è anche il volto e l’anima del Festival di Sanremo da 3 anni. Ma non dimentichiamo che è anche conduttore de I soliti ignoti, altro programma seguitissimo in onda su Raiuno.

All’angrafe Amedeo Umberto Rita Sebastiani, attira ovviamente tanta curiosità anche sotto il profilo vita privata. Sposato con Giovanna Civitillo, da cui ha avuto Josè, ha anche un’altra figlia, Alice, nata dal suo precedente matrimonio. Con la sua Giovanna Amadeus condivide il profilo Instagram e anche un grande appartamento a Milano che la coppia lascia spesso intravedere ne suoi scatti social.

Dove vive Amadeus: ecco la sua casa

Sono infatti numerose le foto Instagram condivise da Amadeus e dalla moglie Giovanna Civitillo in cui rivelano gli interni ma anche gli esterni. E proprio dalla vista panoramica mozzafiato della loro casa dove si vedono bene lo skyline di Milano, i grattacieli di CityLife e la torre della Rai se ne intuisce anche la posizione.





L’appartamento si trova al quindicesimo piano di un grattacielo vicino a Corso Sempione stato realizzato in occasione dell’Expo 2010. Insomma, la vista è pazzesca ma anche l’arredamento non è da meno. È una casa molto grande e luminosa, caratteristiche ancor più evidenziate dal parquet chiaro posato in tutte le stanze.

A proposito di stanze: il salone della casa di Amadeus e Giovanna Civitillo ha grandi divani bianchi e una parete attrezzata nei toni del bianco e dell’oro. Anche la camera da letto è arredata tutta nei toni del bianco e del dorato e spiccano anche diverse foto alle pareti, oltre alla splendida vista panoramica sulla città. In cucina, al contrario, domina il colore perché i mobili sono fucsia, ma spicca anche il maxi frigo in versione acciaio pieno di calamite.