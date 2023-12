“Firmato il divorzio”. Amadeus, la notizia è ora ufficiale. Anni insieme, la crisi dopo l’ultimo Sanremo e oggi la decisione

Amadeus, la notizia fa presto il giro del web. Ultima edizione alla guida del timone del festival della musica italiana per Ama. Sanremo 2024 è già sulla bocca di tutti ed è per questo che notizie come queste faticano poco a diffondersi in rete e tra i fan. Un addio che sicuramente scombussola gli equilibri assodati da lunghi anni nel mondo dello spettacolo e della televisione: tenetevi forte.

Amadeus dice addio a Lucio Presta. Un’amicizia ma anche un rapporto lavorativo ben consolidato tra il noto conduttore italiano e il manager che li ha tenuti complici e uniti nel corso della scalata verso la meta del successo e della visibilità. Eppure sembra che Ama abbia preso la sua decisione definitiva in merito.

Amadeus dice addio a Lucio Presta: fuori l’indiscrezione e i motivi della tensione tra i due

Separano le loro strade Ama e Lucio Presta, o per lo meno è ciò che si apprende per vie indirette attraverso le indiscrezioni messe in circolo sul sito della Arcobaleno Tre, la società di produzione di Presta. Sembra infatti che il nome di Ama non compaia più nella lunga lista degli artisti che vengono guidati dalla prestigiosa società.

“Divergenze lavorative e professionali”? Ebbene, il nocciolo della questione secondo quanto espresso dal giornalista Claudio Plazzotta sta tutto qui. E la forte spinta di indipendenza decisionale in occasione di Sanremo da parte di Amadeus non ha fatto altro che acuire le tensioni tra i due. Lucio Presta sempre più in ombra rispetto ad alcune libertà decisionali che Amadeus ha iniziato a prendersi: tutto questo non avrebbe fatto altro che portare a visione del tutto differenti tra di loro.

Ma questa non è la sola indiscrezione a emergere sul rapporto Amadeus-Lucio Presta. Infatti secondo quanto si apprende su Italia Oggi Ama non sarebbe il solo nome che reca lo scenario di una rottura interna dei rapporti lavorativi. Sembra che anche Sonia Bruganelli abbia via via deciso di avvicinarsi piuttosto a Gabriele Parpiglia. Dal canto suo, Lucio Presta non ha certamente perso tempo: sempre più vicino a nuovi nomi di punta come quelli di Checco Zalone, Barbara D’Urso e Myrta Merlino e sempre più distante dagli assistiti di lunga data. Insomma, gli scenari televisivi sembrano essere respirare aria di cambiamento.