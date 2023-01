Rai1 ha salutato l’arrivo del 2023 con il consueto evento in diretta: questa volta Amadeus e tanti ospiti hanno fatto compagnia agli italiani da Perugia. Un appuntamento divenuto ormai un classico, con il direttore artistico del festival di Sanremo al timone dello show live nelle piazze italiane – in questo caso nel capoluogo umbro – per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Un successo testimoniato anche dagli ascolti: infatti Amadeus conquista la serata con oltre 5 milioni di telespettatori (pari al 36.9% di share) a festeggiare l’ultimo dell’anno. Il conduttore ha battuto Capodanno in Musica, è stato visto da 3.001.000 spettatori con uno share del 20.9%.

Tanti gli ospiti accanto ad Amadeus: in piazza si sono esibiti da Noemi all’inimitabile Iva Zanicchi, passando per i Ricchi e poveri e Umberto Tozzi, fino a Raf e i Matia Bazar. Tuttavia un fuori programma ha leggermene rovinato la serata di Rai1. Va detto che si tratta di cose che in diretta possono accadere e che certamente non sarebbero state trasmesse se l’evento fosse stato registrato. Amadeus e la sua regia non hanno colpe in una situazione simile e l’imprevisto ricorda quello di qualche anno fa quando tra i messaggi mandati in sovrimpressione durante lo spettacolo comparve un sms con una bestemmia.

Leggi anche: “Io non ci sono”. Brutta notizia per Amadeus, perde un ospite importante





L’anno che verrà, in diretta va in onda un gestaccio volgare

E allora durante la diretta de L’anno che verrà spesso sono state mandate in onda immagini del pubblico in piazza che cantava, festeggiava e si divertiva sulle note degli artisti sul palco. L’imprevisto è andato in scena mentre si esibivano i Matia Bazar con “Per un’ora d’amore”. Con una carrellata sul pubblico le telecamere hanno ripreso un ragazzo che eseguiva un gesto volgare e di cattivo gusto: mimava con bocca e mano una fellatio.

L’episodio ovviamente non è passato inosservato, il video è diventato virale e ha scatenato decine e decine di post sui social. La scena è stata scovata dal profilo Trash Italiano, che ha provveduto a rilanciarla sul web. In questi casi si usa dire che si tratta del “bello della diretta”, ma in questo casi di bello non c’è proprio nulla data la volgarità del gesto. La regia ha prontamente staccato l’inquadratura, ma purtroppo quei pochi secondi sono andati ugualmente in onda.

MA SU RAI 1 ☠️ pic.twitter.com/qpHTH1E30N — Trash Italiano (@trash_italiano) January 1, 2023

Un gestaccio che va isolato e che non toglie nulla al successo del programma che ha coinvolto oltre 5 milioni di italiani che in questo modo hanno premiato lo sforzo della Rai e di Amadeus che sono ugualmente riusciti a proporre uno spettacolo di allegria e spensieratezza. La regia del programma andato in onda su Rai1 non poteva di certo prevedere un finale a sorpresa di questo tipo.