“Che botta!”. Amadeus, e chi se lo aspettava? Per il conduttore finisce nel peggiore dei modi

Amadeus è tornato in prima serata dopo il boom del Festival di Sanremo. Un Festival di cui, in ottica futura, già si parla. Sull’ipotesi della conferma alla guida della prossima kermesse infatti si discute dal giorno successivo la fine dell’edizione vinta da Mahmood e Blanco. ”Sono onorato della proposta dell’amministratore delegato di rimanere per il prossimo festival. Lo ringrazio, ma come ha detto Fuortes dobbiamo ragionare a menti riposate”, aveva detto.



Aggiungendo poi: “Fare Sanremo per me è un lavoro molto lungo, ma vale per tutte le cose che faccio. C’è bisogno di idee, di forza, di prendere le cose in maniera molto seria. Avremo modo di vederci e chiacchierare serenamente. Rai è casa mia”. In attesa di quello che succederà ieri Amadeus iè stato sconfitto da Maria De Filippi. Nella serata di sabato 19 febbraio 2022, su Rai1 l’esordio di Affari Tuoi – Formato Famiglia, in onda dalle 20:45 alle 23:56, ha conquistato 3.595.000 spettatori pari al 17.1% di share.



Su Canale5 C’è Posta per Te dalle 21:28 alle 00:44 ha raccolto davanti al video 5.005.000 spettatori con uno share del 27.4%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.030.000 spettatori (4.5%) e F.B.I. International 897.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Il GGG – Il grande gigante gentile ha intrattenuto 949.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 Insider – Faccia a Faccia con il Crimine ha incollato 1.201.000 spettatori con il 5.7%. Su Rete4 Casino Royale totalizza un a.m. di 668.000 spettatori (3.5%).







Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 563.000 spettatori con il 2.8%. Su Tv8 Red Zone – 22 miglia di fuoco segna 238.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Cercando Elisa – Il Delitto Claps è seguito da 280.000 spettatori (1.3%). Su Iris I.T. – Una mente pericolosa è la scelta di 273.000 spettatori (1.2%). Su RaiMovie White Oleander sigla 273.000 spettatori (1.2%). Su RaiPremium Doc – Nelle tue Mani 2 arriva a 245.000 spettatori (1.1%). Su TopCrime Poirot interessa 321.000 spettatori (1.4%).



Quanto alla fascia pre serale: Canale5 Striscia la Notizia registra 4.111.000 spettatori con il 18.1%. Su Rai2 Tg2 Post sigla 998.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla 1.338.000 spettatori (6%). Su Rai3 Le Parole interessa 1.473.000 spettatori pari al 6.5% (presentazione a 958.000 e il 4.5%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 772.000 individui all’ascolto (3.5%) nella prima parte e 691.000 spettatori (3%) nella seconda parte.