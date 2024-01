Amadeus, la reazione dopo le decisioni dei concorrenti. Prima puntata del nuovo anno del game show Affari Tuoi, con alla guida del timone il gettonatissimo Ama. Ma cosa è successo? Sembra che il conduttore sia rimasto del tutto sorpreso dalla decisione presa dai concorrenti. La scelta della coppia in gara non sembra essere stata quella giusta e infatti le espressioni dei presenti hanno parlato più di mille parole.

La reazione di Amadeus dopo la decisione dei concorrenti. Grande amarezza, la scelta della coppia si è rivelata quella sbagliata. Ma per chi si fosse perso la puntata, sempre meglio raccontare come sono andate le cose dall’inizio. A giocarsela fino in fondo, la coppia formata da Ilenia e Giuseppe. Davanti a loro la possibilità di stravincere.

La reazione di Amadeus dopo la decisione dei concorrenti: “Mai vista una situazione del genere!”

La coppia di concorrenti si è ritrovata davanti la possibilità di scegliere tra ben 4 pacchi che vantavano cifre considerevoli, ovvero uno da trentamila, uno da centomila, uno da duecentomila e il quarto persino da trecentomila euro. Davanti a uno scenario simile, Amadeus stesso ha ammesso: “Mai vista prima una situazione del genere”.

Ed è così che i concorrenti sono stati messi a dura prova sopratutto quando il Dottore ha proposto loro una cifra comunque alta prima di poter procedere e aprire due pacchi: 77mila euro. A questo punto Ilenia e Giuseppe hanno provato a comprendere quale passo fosse il più giusto e hanno preso la loro decisione: “Noi dobbiamo diventare genitori”. La coppia davanti alla scelta di accettare o meno i 77mila euro ha fatto le proprie valutazioni: “ci sono tantissime spese da affrontare e quindi accettiamo”.

Nonostante la decisione, la coppia ha poi proseguito nello scoprire il contenuto dei pacchi a cominciare dal numero 7, dal valore di centomila euro. E ancora il secondo pacco, numero 12, con i 30mila euro. Ebbene, davanti al secondo pacco rivelato, Ilenia e Giuseppe hanno avuto la prova inconfondibile di non aver preso di certo la decisione migliore, davanti alla possibilità del 75% di poter vincere una cifra nettamente superiore rispetto a quella dell’offerta pari a 77mila euro che stando a quanto ammesso dagli stessi, riuscirà comunque a fare fronte all’impegno del mutuo. La delusione comunque è rimasta impressa negli occhi di molti, a inclusione di Ama.