Anche a Grande Fratello finito le indiscrezioni e le rivelazioni sui protagonisti non mancano. E questa volta nell’occhio del ciclone c’è finita la coppia che più ha fatto impazzire il pubblico del reality show: Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Erano ex, in realtà, quando sono entrati (in tempi diversi) nella casa di Cinecittà. Ma con il passare delle settimane si sono ritrovati e dopo l’uscita di scena di lei, da vincitrice, è scattato il vero ritorno di fiamma.

Non c’è giorno, sui social e nelle interviste, in cui Mirko e Perla non parlino del loro amore ritrovato o si mostrino felici e innamorati insieme. Ma per qualcuno che ha condiviso con loro l’esperienza al Grande Fratello non sarebbe proprio tutto rose e fiori come vogliono far credere. Il retroscena arriva dopo la famosa festa di compleanno di Vittorio Menozzi, altro ex gieffino.

Leggi anche: “Le cose sono cambiate”. Garibaldi e Beatrice Luzzi dopo il Grande Fratello: lui confessa





Perla e Mirko, “altro che amore”: il retroscena dall’ex GF

Si è molto discusso di quel party al quale non tutti gli ex inquilini della casa erano presenti. Ma Perla e Mirko c’erano e ora Valentina Modini, intervistata a 361lounge ha svelato che durante questo compleanno la coppia non era molto affiatata, anzi. Pensava più ai social e a postare i contenuti per i fan.

Secondo la ex concorrente del Grande Fratello tra di loro non c’è vero amore, ma cercano di attirare l’attenzione per avere maggiore visibilità. Per questi motivi al party di Vittorio non li ha mai visti in atteggiamenti affettuosi e al contrario sono sempre stati al telefono. I fan dei Perletti si sono subito rivoltati e le hanno dato dell’invidiosa, mentre Giselda Torresan, che era lì presente, l’ha sbugiardata su X, dicendo che l’unica che era al telefono era lei.

ma la fagiana esattamente che problemi ha con mirko e perla #perletti pic.twitter.com/a0Uhb41KCM — – perletti era (@xxmoody90) May 2, 2024

Non è finita qui perché Valentina Modini ha rincarato la dose su Perla parlando (o meglio sparlando) di un ritocchino: il filler alle labbra. Ha aggiunto di essere contro la chirurgia estetica e di preferire “la bellezza naturale“, senza contare che, sempre secondo lei, Perla non dovrebbe ricorrere a questi aiutino perché è un esempio per le ragazze. Perla non ha ancora replicato a Valentina Modini, che come detto è stata criticatissima sui social per queste esternazioni.