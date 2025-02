Lunedì sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, con tante emozioni e colpi di scena. L’appuntamento del 3 febbraio ha visto emergere nuovi scontri, eliminazioni e le consuete nomination, che hanno messo in evidenza alleanze e tensioni tra i concorrenti. Durante la serata, il pubblico ha decretato l’uscita di Emanuele Fiori attraverso il televoto, mentre Ilaria Galassi ha scelto di abbandonare spontaneamente il reality. Il conduttore ha ripercorso gli eventi più significativi degli ultimi giorni, soffermandosi sulla relazione tra Helena Prestes e Javier Martinez.

Il rapporto tra i due sembra essere andato oltre la semplice amicizia, almeno secondo il pallavolista argentino. Confidandosi con Alfonso D’Apice, Javier ha ammesso di provare emozioni sempre più intense per Helena. “La verità è che io non ce la faccio a stare staccato da questa ragazza e questo è un dato di fatto. Io non ce la faccio, quando lei si avvicina mi viene da abbracciarla. Come lei dice che il mio abbraccio a lei fa bene, è viceversa la cosa. Mentre prima cercavo di giustificare la cosa, per dire che è una cosa solo sua, ora io sto capendo che è una cosa da ambedue le parti”, ha detto ribadendo questo concetto in diretta.

Grande Fratello, Agent Beast parla di Javier e Helena e mette in mezzo gli autori

Helena Prestes e Javier Martinez dopo la puntata del Grande Fratello hanno avuto un confronto sul loro rapporto prima di scambiarsi tenerezze sotto le coperte, nel letto. Javier ha ammesso a Helena: “Se cerco il contatto con te e ho bisogno di questo, significa che c’è altro”. Poi sono finiti insieme sotto le coperte e a quanto pare, oltre a coccole e carezze, sembra che sia scattato anche un bacio tra i due. Ma questo avvicinamento è reale o è stato studiato? A rispondere ai dubbi ci ha pensato l’account Agent Beast.

In alcuni tweet pubblicati dopo la messa in onda della puntata del Grande Fratello, l’account Agent Beast ha scritto che questo avvicinamento tra Javier e Helena è stato organizzato. “Dopo la telefonata di pochi giorni fa, Javier cambia rotta 🔴 Niente più indecisione, ha preso una posizione chiara”, ha scritto facendo intendere che il pallavolista si sarebbe poi avvicinato alla modella brasiliana.

E ancora: “Gli autori vogliono un bacio scenico tra Helena e Javier 🔴 Obiettivo: Creare una clip perfetta da mostrare giovedì e per consolidare il legame. #GrandeFratello“, ha scritto in un altro tweet l’account Agent Beast rivelando un altro retroscena scottante sulla situazione tra Javier e Helena.

In un altro tweet, l’account Agent Beast ha scritto: “Sono NEROH INCREDIBILE non me l’ha mandato. Avevo pronto un tweet. Dallo studio, autori in diretta a confabulare su un ipotetico bacio tra Helena e Javier 🔴 Il 30/1 si valutava uno scontro televisivo tra Zeudi e Javier“. Insomma, secondo quanto rivelato da Agent Beast il riavvicinamento tra Javier e Helena e quindi il conseguente bacio arrivato questa notte è frutto di un piano degli autori del Grande Fratello.