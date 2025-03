La puntata del Grande Fratello è stata particolarmente movimentata e dopo aver già discusso nel corso della diretta, Helena Prestes e Zeudi Di Palma hanno litigato in piena note con tanto di urla e accuse molto pesanti. “Sf***ta sei tu e non buttarmi l’acqua addosso”, ha urlato Helena dalla cucina, per poi rivolgersi a Chiara ribadendo: “Mi ha buttato dell’acqua addosso. Avvicinati che ti faccio vedere come ha fatto”.

“Vai a dormire subito, per favore smettila. Non ti avvicinare a me”, è stata la risposta di Chiara, mentre Zeudi ha negato di aver gettato dell’acqua su Helena: “Tu sei folle, ma cosa dici?”. Helena si è poi rivolta a Jessica, intervenuta per sapere costa stesse accadendo. “Mi ha bagnata e io le ho chiesto di non sputarmi l’acqua. È stata una cosa fastidiosa, non ho capito bene se è venuta fuori dalla sua bocca o anche dalle sue mani, ho solo sentito l’acqua addosso e mi ha dato tanto fastidio. Non mi ha chiesto scusa, mi ha detto che l’ho provocata”.

Leggi anche: “Loro due, un sogno”. Helena e Lorenzo, dopo la tregua al Grande Fratello cosa sta succedendo quasi alla fine





A questo punto Jessica ha tentato di calmare Helena mentre Shaila ha allontanato Zeudi. Ma ieri è accaduto qualcosa di davvero inaspettato, Shaila e Chiara si sono ritrovate a parlare della lite e in qualche modo hanno dato ragione a Helena. Shaila ha confessato all’amica che il gesto di Zeudi è stato brutto da vedere e quindi è evidente che lei ha visto cosa è successo davvero.

“Dico sempre di non risponderle, di non reagire, perché lei provoca e non aspetta altro che una reazione. La cosa degli schizzi d’acqua è stata di cattivo gusto ed è anche un gesto brutto proprio da vedere”, ha detto ancora Shaila a Chiara.

“Però non è che deve fare mea culpa. – ha cercato di raddrizzare il tiro – Siamo anche esauriti, come viene giustificata lei che è esaurita, lo siamo anche noi. Una contro tre o tre contro una non cambia nulla“, ha detto ancora Shaila a Chiara, che in qualche modo ha detto di avere dei sensi di colpa. La giovane, inoltre, ha avuto due accesi scontri con Zeudi e forse in queste ore sta cercando di capire quale sia la vera personalità della sua amica, che poco prima l’aveva attaccata per non essere intervenuta in diretta contro Lorenzo che le aveva dato della stratega.

Chiara a Shaila dice di avere sensi di colpa nei confronti di Helena. Shaila: lo schizzo d'acqua ( contro Helena di ieri notte) è stato proprio brutto da vedere, quindi lo ammettono.

S,uno contro 3 o 3 contro una è la stessa cosa 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️#heleners #helevier #grandefratello pic.twitter.com/cY4bGwryrQ — yonni (@yonni725) March 18, 2025

Sui social il video della chiacchierata tra Shaila e Chiara è stata commentata da molti utenti: “Chiara a Shaila dice di avere sensi di colpa nei confronti di Helena. Shaila: lo schizzo d’acqua ( contro Helena di ieri notte) è stato proprio brutto da vedere, quindi lo ammettono”, si legge nel tweet in cui si vedono Shaila e Chiara parlare di quello accaduto la scorsa sera. Come detto, nel frattempo, Chiara e Zeudi hanno discusso due volte e chissà che le dinamiche della casa non cambino.