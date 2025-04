Il Grande Fratello, edizione numero 18, si è concluso con il trionfo di Jessica Morlacchi. “Il pubblico ha deciso che a vincere quest’edizione del reality è Jessica Morlacchi”, ha annunciato a tarda notte Alfonso Signorini, dopo l’ultimo testa a testa tra la cantante e Helena Prestes. Le due hanno prima spento le luci della casa, poi lo hanno raggiunto in studio. Il verdetto e la festa, almeno per Jessica.

“Penso sia tutto uno scherzo, non riesco a realizzare. Non ci sto capendo nulla. Posso solo dire grazie, grazie a ognuno di voi che avete creduto in me. Mi avete fatto un regalo pazzesco. Sono felicissima”, ha dichiarato a caldo, ancora scossa dalla sorpresa di un traguardo che sembrava lontano all’inizio del suo percorso nella casa.

GF, quanto ha vinto Jessica Morlacchi

Ora che è tutto finito, anche se chiaramente c’è chi preferiva vincesse Helena o anche Zeudi, la domanda è: quanto ha realmente guadagnato Jessica Morlacchi grazie alla sua vittoria? Il montepremi, d’accordo, ma ci sono anche obblighi di beneficenza, tasse e compensi settimanali a fare la cifra finale.

Si sa che il montepremi è di 100mila euro ma anche che metà va destinato in beneficenza. Quindi a Jessica spetterebbero 50mila (i restanti li devolverà a un’associazione che si occupa di bambini, ha detto lunedì sera, ndr). A questa cifra però va sottratta l’Iva del 22%, dunque 11mila euro: la somma diventa di 39mila. Vanno aggiunti però i soldi guadagnati durante la permanenza in casa.

Non ci sono certezze sui cachet ma dando per buone le voci che parlavano di 5mila a settimana i conti, considerando anche i giorni in cui aveva abbandonato, sono presto fatti: con 16 settimane dentro prima del ritiro più 8 dopo il ripescaggio si arriva a 120mila euro. Il ritiro, ecco. A questa cifra va decurtata la penale. Per quanto momentaneo l’abbandono al GF pare sia costato a Jessica 50mila euro. Quindi facendo due calcoli la vincitrice della 18esima edizione del Grande Fratello potrebbe aver portato a casa tra i 100 e i 110mila euro.