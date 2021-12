Sonia Bruganelli vs Alfonso Signorini. Scintille in studio, durante la 29esima puntata del GF Vip 6: l’opinionista ha anche lasciato la sedia. Ma andiamo con ordine. Tutto è nato mentre si parlava (per l’ennesima volta) di quanto accaduto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Alfonso Signorini ha chiesto a Sonia Bruganelli di dire la sua, ma l’intervento dell’opinionista è stato interrotto poco dopo proprio dall’ex concorrente che, per la cronaca, ha sfiorato la rissa con Aldo Montano poco dopo.

Dunque il padrone di casa ha zittito entrambi, opinionista ed ex vippone e lady Bonolis ha subito contestato al conduttore di averle tolto la parola. “Te l’ho data e te la posso anche togliere, tu non sei qua. Se ti dico parla, parli, se ti dico stop mi lasci parlare”, ha puntualizzato lui.

Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli, cosa è successo dietro le quinte

Parole che hanno fatto infuriare Sonia Bruganelli, che ha lasciato lo studio. La trasmissione è andata avanti per circa un’ora senza riferimenti all’accaduto, poi l’opinionista è tornata nel silenzio assoluto. Dopo alcuni minuti Alfonso Signorini le ha rivolto la parola e Sonia Bruganelli:”Mi ridai la parola?”. “Povera Bruganelli, le ho tolto la parola”, la replica sarcastica del conduttore.





“Non si tratta di quello, ma dei modi con cui lo hai fatto”, ha fatto notare lady Bonolis strappando la promessa al presentatore di parlare durante il blocco pubblicitario. “Se non fosse che ti conosco da una vita…”, ha risposto l’opinionista sorridendo al fianco di Alfonso Signorini. Ma qui veniamo al “dietro le quinte”: i beninformati sostengono che si è fatto di tutto per convincere Sonia Bruganelli a rientrare.

Leggi anche...

Mi dicono clima rovente.

Tensioni dietro le quinte.

Stanno provando a convincere la Bruganelli a rientrare ma lei per ora si rifiuta. #GfVip December 20, 2021

“Mi dicono clima rovente. Tensioni dietro le quinte. Stanno provando a convincere la Bruganelli a rientrare ma lei per ora si rifiuta”, ha scritto Giuseppe Candela. E Agent Beast: “Finalmente una vera dinamica! Sonia è nera ha lasciato lo studio, gli autori hanno provato a trattenerla e farla calmare ma non ha voluto sentire ragioni”. Ma come abbiamo raccontato sopra, poi ci sono riusciti e Sonia è rientrata da Alfonso Signorini.