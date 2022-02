“Manuel e Lulù…”. Alfonso Signorini, le parole sulla coppia del GF Vip sono un vero ‘colpo di scena’

Dopo un periodo fatto di alti e bassi, Manuel Bortuzzo e lulù Selassiè hanno iniziato a fare le cose sul serio e ora che il nuotatore ha lasciato la casa del GF Vip 6 non fa altro che ricordare i bei momenti trascorsi insieme alla sua fidanzata e a dedicarle post sui social.

La loro storia è iniziata nel migliore dei modi, ma poco dopo l’atteggiamento di Manuel Bortuzzo era completamente cambiato nei confronti della principessa, arrivando anche a mostrarsi infastidito alla sola sua presenza e definendola “Pesante” e “pressante”. Uscito dalla casa Manuel Bortuzzo ha spiegato il motivo del suo comportamento, che era dato dalla paura di affezionarsi a Lulù.

Alfonso Signorini commenta la coppia del GF Vip Manuel e Lulù

Due ragazzi diversissimi per carattere e forse per il modo di vivere ma che, per la famosa legge dell’attrazione degli opposti, sono riusciti a incastrarsi perfettamente conquistando anche il cuore dei telespettatori. A cambiare idea sulla principessa anche Franco Bortuzzo, il padre di Manuel, che nei primi momenti contro la principessa aveva speso parole non proprio gentili.





“Ora cerco di ritagliarmi piano piano degli spazi di normalità. – ha detto Manuel Bortuzzo in una recente intervista – Ma sempre con la tv di sottofondo. Qualche sera fa ero a cena con Aldo Montano ma con il cellulare acceso. Voglio vedere cosa fa Lulù, come sta. Avevo promesso che le sarei stato vicino. Voglio sentire la produzione per organizzare una sorpresa per S. Valentino. La prima cosa a colpirmi è stato il suo aspetto fisico: ha occhi enormi, è pazzesca. Mai avuto una ragazza così bella e diversa dalle altre. Ha una bellezza tutta sua e unica”.

A commentare la storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè ci ha pensato anche Alfonso Signorini. Parole che hanno stupito i fan della Selassiè, visto che durante le puntate in diretta il conduttore non si è mai interessato troppo alla coppia, dando invece spazio al triangolo Soleil-Alex-Delia. “Manuel e Lulù? Una delle coppie più belle mai nate nella storia del Grande Fratello Vip”, ha scritto il conduttore rispondendo alla lettere a una lettrice di Chi Magazine.

Su “chi” una bellissima lettera di una signora di 91 anni dove racconta Manu e Lulù 💜 non sto piangendo eh 😭😭 #gfvip #fairyLu pic.twitter.com/3UaCuKm1R6 February 9, 2022

E ancora: “Auguro anch’io lunga vita insieme a questi due ragazzi che ho fortemente voluto nel programma e che fin dal primo giorno mi hanno colpito per la loro genuinità. Oggi non è facile trovare tanta purezza di sentimento, in un mondo che corre tanto in fretta e che brucia qualsiasi emozione. Lei lo ha capito e sto, mi creda, dalla sua parte”.