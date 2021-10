“È tutto vero!”. GF Vip 6, succede per la prima volta. Una notte che Alfonso Signorini ricorderà

Una serata che Alfonso Signorini ricorderà a lungo quella di ieri sera. Il suo GF Vip 6 ha infatti centrato un obiettivo di tutto rispetto. La puntata di ieri è stata ricchissima di colpi di scena. Tanti i punti caldi a cominciare dalla lettera ricevuta da Manuel Bortuzzo da parte della sua ex fidanzata. La ragazza ha invitato Manuel a ritrovare la serenità e la spensieratezza e l’ha incitato a divertirsi e a godersi ogni istante nella Casa del GF Vip 6.



Questo perché non vede più in lui quella luce e quel ragazzo auto ironico che gli aveva fatto perdere la testa. Gli chiede, quindi, di non abbattersi e di viversi al massimo questa esperienza nella lettera. Nel silenzio di Alfonso Signorini Manuel Bortuzzo ha replicato: “Abbiamo passato tantissimi momenti, brevi ma intensi. Siamo rimasti in buonissimi rapporti”, le sue parole mentre Federica si scioglieva in lacrime raccontando come hanno trascorso il giorno dell’anniversario di quel maledetto incidente.

Alfonso Signorini e il GF Vip 6 battono tutti



“Quel giorno ha deciso di passarlo con me e a mezzanotte abbiamo passato un momento nostro e speciale: si è messo i tutori e si è alzato in piedi”. E non è stato il solo momento di commozione. Anche per questo Alfonso Signorini e il GF vip sono volati negli ascolti per una serata che non dimenticherà. Nella serata di ieri, giovedì 9 settembre 2021, su Rai1 – dalle 21.42 alle 0.29 – Porta a Porta – Speciale Elezioni ha appassionato 1.431.000 spettatori pari all’8.5%.







Su Canale 5 – dalle 21.51 all’1.08 – la settima puntata di Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini ha raccolto davanti al video 3.131.000 spettatori pari al 21.6% di share (GF Vip Night di 8 minuti: 1.183.000 – 26.8%; la relazione tra Katia e Giucas, l’incredibile storia di Samy Youssef). Su Rai2 – dalle 21.30 alle 0.13 – la prima puntata di Quelli che il Lunedì ha interessato 790.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Italia 1 – dalle 21.42 alle 23.44 – l’esordio di Mystery Land – La Grande Favola dell’Ignoto ha intrattenuto 782.000 spettatori con il 4% (presentazione di 7 minuti: 764.000 – 3.2%).



Su Rai3 Maschi Contro Femmine ha raccolto davanti al video 1.338.000 spettatori pari ad uno share del 6.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 570.000 spettatori con il 3.5% di share. Su La7 TGLA7 Speciale Elezioni ha registrato 825.000 spettatori con uno share del 4.5%. Su Tv8 Creed II segna 504.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 593.000 spettatori con il 2.7%, nel primo episodio, e 299.000 spettatori con il 2.5%.