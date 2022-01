Manca pochissimo ad una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini e giunto alla sesta edizione anche stavolta ha visto avvicendarsi tanti protagonisti. E, naturalmente, altrettante storie, intrecci, relazioni. Delle fazioni che si sono create nella Casa abbiamo ampiamente parlato. In particolare le principesse Selassié, Lucrezia detta Lulù, Jessica e Clarissa sono riuscite a polarizzare l’attenzione su di sé.

Creando allo stesso tempo un muro con alcune delle coinquiline come ad esempio Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. L’ultimo scontro è stato lanciato da Clarissa che è uscita dal gioco, ma non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Vuole difendere le sue sorelline e per farlo ha accusato l’ex miss Italia di essere una persona falsa. Ma nella puntata che va in onda stasera, lunedì 3 gennaio 2022, si parlerà anche d’altro. Ad annunciarlo è stato lo stesso Signorini al termine del daytime di oggi pomeriggio.

“Ci sarà uno scontro inevitabile tra Alessandro e Alex”. Queste le parole di Alfonso Signorini. Su cosa verterà lo scontro non è dato sapere. Che ci sia una donna in ballo? Alessandro Basciano si è avvicinato a Sophie Codegoni da tempo, ma quest’ultima si lamenta perché nessuno crede all’autenticità della loro relazione. E si è confidata con Miriana Trevisan. Poi Alessandro ha flirtato con Soleil Sorge. La stessa ‘femme fatale’ che aveva fatto girare la testa ad Alex Belli.





Proprio nelle ultime ore Alex Belli ha lanciato dei tweet inequivocabili: ““Tappezzerie” e “AnsiaMan” di AcchiappaClip, che si chiedono perché ci sono blocchi su di me… preoccupatevi perché non ci sono blocchi su di voi e fatevi 2 domande?? -:)”. E soprattutto: “La Verità è che vedo solo dei Beta, Epsilon, Iota e Nu!!! Ma senza un Alpha siete il Grande Geriatrico o Grande washing dishes!!”.

Ma ci sono anche altre questioni in ballo. Miriana Trevisan ha vissuto una settimana complicata perché “ha dovuto fare i conti con la mancanza di Biagio D’Anelli”. Biagio è infatti stato eliminato dal GF Vip. Un’altra anticipazione riguarda Kabir Bedi, la mitica Tigre della Malaysia, che stasera varcherà la porta rossa. Ebbene Alfonso Signorini ha gettato un dubbio: “È stato criticato perché pare abbia la faccia un po’ rifatta. Stasera lo scopriremo”.