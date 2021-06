L’edizione numero 6 del Grande Fratello inizia a prendere corpo, ma per Alfonso Signorini le grane non mancano. Nelle ultime ore infatti il conduttore ha rimediato una perentoria bocciatura da un vip che avrebbe voluto vedere all’opera nella casa. La notizia arriva dopo le voci sempre più insistenti di un arrivo di Adriana Volpe come opinionista. Per l’ex gieffina le sorprese non finirebbero qui. Per lei infatti prospetta una nuova vita sul piccolo schermo perché stando almeno a quanto riportato dal settimanale NuovoTv.



Secondo il giornale in fatti sarebbero sempre più forti le voci che vorrebbero che a prendere il posto di Federica Panicucci a Mattino Cinque fosse proprio lei nell’edizione del fine settimana di cui si parla da tempo. In ogni caso per avere conferme bisognerà attendere la presentazione dei palinsesti Mediaset 2021/2022. Un rientro di lusso per Alfonso Signorini che dovrà fare a meno di Antonella Elia e Pupo.



Tra candidature di personaggi famosi e rinunce senza dubbio Alfonso Signorini e la sua squadra hanno un bel da fare per la prossima edizione. In attesa di conferme ufficiali, però, le indiscrezioni già volano. Il cast, riporta Tv Blog, dovrebbe contare 20 concorrenti, almeno nella fase iniziale e sarà ufficializzato solo dopo l’estate quando mancheranno solo una manciata di settimane alla riapertura della porta rossa.







Ma il sito, così come il profilo Instagram di Giuseppe Porro, rivela anche un’altra novità. Novità che riguarda però uno degli opinionisti che affiancherà Alfonso Signorini in quella che per lui è la terza edizione del reality show di Canale 5. Alfonso Signorini che avrebbe contattato, riporta Dagospia, il giornalista Filippo Facci che solo pochi giorni fa è stato protagonista di un feroce battibecco con Luca Telese nel corso di una puntata di Non è l’Arena di Massimo Giletti.



La richiesta di Alfonso Signorini è stata bocciata. Nel dettaglio Dagospia rivela come Signorini abbia contattato Facci dicendogli che avrebbe parecchio gradito la sua presenza da concorrente alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante le affinità che legano i due però, pare che il giornalista non abbiamo avuto dubbi. Il conduttore dovrà quindi guardare altrove.