Grande Fratello Vip 6, tutti non fanno che chiederselo: chi abbandonerà la casa più spiata d’Italia il 13 dicembre? Una data che per alcuni concorrenti che potrebbe stabilire la fine di un percorso entusiasmante all’interno della casa di Alfonso Signorini. E tra un rumor e un altro, qualche nome inizia già a rivelarsi tra i possibili nomi che dovranno abbandonare il gioco.

Sarebbero due i nomi dei vipponi che secondo Leggo potrebbero candidarsi per abbandonare il gioco. Un’avventura, quella dentro la casa del GF Vip, che andrebbe incontro, come ben si sa, a un prolungamento del reality show previsto fino a metà marzo, che pare non essere stato preso da tutti ben volentieri.

A tal proposito, secondo quanto risulta a Leggo, i due nomi vip che potrebbero decidere di abbandonare le redini e non proseguire più la loro avventura nella casa più spiata d’Italia potrebbero essere Manuel Bortuzzo e Aldo Montano.





Il primo concorrente, in particolare, pare stia andando incontro ad alcuni problemi fisici che complicherebbero la sua presenza. Infatti per Manuel, in vista delle Paralimpiadi, la permanenza in casa potrebbe essere decisiva e questa potrebbe dunque pregiudicare la resa della competizione sportiva. Nelle ultime ore, anche Alex Belli e altre due vip sarebbero dello stesso parere. L’ex di Centovetrine ha parlato chiaro con Soleil: “I casi sono due: o viviamo la cosa e torniamo in carreggiata e ci viviamo il nostro mondo, oppure me ne vado da qui”.

Uno scenario comune anche a Montano, in vista degli allenamenti e non solo. Con il Natale alle porte, infatti, potrebbe essere difficile per il gieffino continuare a stare lontano dalla famiglia. Si aggiunge al coro dell’addio anche Katia Ricciarelli: “Io il 13 esco che a Natale devo lavorare”, così come Carmen Russo, che ne ha parlato lunedì sera, dopo la puntata in diretta: “Per me basta così, sono quasi sicura. Non posso lasciare lui e la bambina da soli ancora. Tre mesi sono tanti. Voglio fare il Natale con loro due”.