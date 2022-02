Quarantaquattresima puntata del GF Vip 6. Ormai manca poco alla conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste e nella puntata in onda giovedì 24 febbraio i concorrenti sono stati avvisati della “delicata situazione internazionale e dell’attacco militare della Russia nei confronti dell’Ucraina”, ha sottolineato il conduttore a inizio puntata.

“Questa mattina ci siamo svegliati con immagini di guerra, a pochi km da noi. Questo senso di sgomento e d’impotenza ci ha invaso, allora come reagire? Non abbiamo soluzione. Siamo qui per fare il nostro lavoro, per intrattenervi, senza pretese”, ha annunciato ai concorrenti rimasti ancora in gara.

Alfonso Signorini, critiche dopo l’uscita di Katia Ricciarelli dal GF Vip

Dopo l’eliminazione della scorsa puntata di Kabir Bedi, è stata Katia Ricciarelli ad abbandonare la casa del GF Vip 6. Il pubblico ha deciso tramite il televoto, dove in sfida c’erano la soprana, Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo, finita nella bufera a causa di alcune frasi razziste rivolte a Jessica e Lulù Selassiè. Il momento dell’addio di Katia Ricciarelli è stato molto particolare, perché la cantante ha chiesto un freeze in modo tale da poter salutare solo i concorrenti a lei cari, ovvero o Davide Silvestri, Soleil Sorge, Giucas Casella, Barù, Delia Duran e Antonio Medugno.





Mentre raggiungeva la porta rossa, Signorini ha detto agli altri vipponi potevano salutare Katia. Sophie si è subito alzata dal divano dicendo che le hanno sempre insegnato l’educazione e che il saluto non si nega a nessuno, stessa cosa per Nathaly Caldonazzo e Manila Nazzaro. Ma Jessica, Lulù e Miriana sono rimaste sedute.

A quel punto Alfonso Signorini ha redarguito le tre dicendo che in questo modo stavano mancando di rispetto a una signora di 70 anni. Il gesto di Katia Ricciarelli e quello del conduttre hanno creato non poche polemiche sui social, dove i telespettatori si sono scagliati contro: “La mia opinione la posso esprimere per fortuna” però poi non la fa esprimere agli altri. Anche oggi Signorini ce la fa domani. Vergognoso”.

Katia Ricciarelli ha negato il saluto ad alcuni concorrenti della casa ma la colpa è dei concorrenti della casa perché devono portare rispetto ad una donna di 75 anni! Alfonso Signorini si riconferma la vergogna di questo programma👏🏻#gfvip #jeru February 24, 2022

“Vorrei ricordare ad Alfonso Signorini, che l’anno scorso FAUSTO LEALI, A 76 ANNI è stato trattato come un criminale per una mezza frase di cui si era scusato 100 volte”, “La verità, è che fate schifo, più di quella concorrente imbarazzante che difendete”, “Katia Ricciarelli ha negato il saluto ad alcuni concorrenti della casa ma la colpa è dei concorrenti della casa perché devono portare rispetto ad una donna di 75 anni! Alfonso Signorini si riconferma la vergogna di questo programma”, sono solo alcuni dei commenti su Twitter.