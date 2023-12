Alfonso Signorini brutalizza Maddaloni in diretta, durante la 29esima puntata del Grande Fratello 2023. Puntata strepitosa, c’è da dirlo, in cui è successo davvero di tutto. La protagonista, ancora una volta, è stata Beatrice Luzzi, coinvolta in un confronto con Giuseppe Garibaldi. Durante la diretta condotta da Alfonso Signorini, le tensioni sono salite di minuto in minuto.

>> “Non te lo permetto, ragazzina!”. Grande Fratello, Alfonso Signorini perde la testa in diretta contro Anita

Dopo il confronto acceso tra Luzzi e Garibaldi, Alfonso ha rivolto la sua attenzione a Perla Vatiero. La concorrente ha parlato del suo passato e ha avuto l’opportunità di riabbracciare suo padre, il quale ha commentato la relazione passata della figlia con Mirko Brunetti. Si è poi parlato del presunto nuovo gruppo formato da Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi e i due nuovi arrivati, Sergio D’Ottavi e Stefano Miele.





Alfonso Signorini brutalizza Maddaloni in diretta

Alcuni coinquilini hanno criticato la relazione tra Beatrice e i due nuovi arrivati, accusando l’attrice di cercare di attirarli per formare un gruppo separato. Signorini ha poi chiesto spiegazioni alla Luzzi riguardo a Vittorio Menozzi, mostrando un video in cui i due si abbracciavano nel letto di notte. Beatrice e Vittorio hanno chiarito che erano solo coccole. La puntata è proseguita con l’ingresso in studio di Fiordaliso, accolta da Signorini per darle il sostegno necessario (no, non è uscita).

Fiordaliso ha riconosciuto le difficoltà ma ha affermato di voler continuare l’esperienza con determinazione. Successivamente, c’è stata una sorpresa per Rosy Chin, che ha potuto riabbracciare suo marito Paolo in Tugurio. Durante le nomination, Monia è stata la meno votata e ha affrontato il televoto con Federico. Gli immuni sono stati Massimiliano, Anita, Rosy e Giuseppe, mentre Cesara ha concesso l’immunità a Marco Maddaloni.

Nel corso delle nomination, c’è stata una stranissima tensione tra Alfonso Signorini e Maddaloni. Il concorrente ha espresso il desiderio di ringraziare Cesara per l’immunità. Ma Alfonso l’ha presa malissimo: “Sì, sì non siamo qua a fare ringraziamenti, fai la nomination”. Maddaloni, senza parole, ha nominato Beatrice. Poi Alfonso dice: “Grazie e arrivederci”. L’uomo rimane di sasso: “Ma veramente?!”. Che succede?

Leggi anche: “Perla, devo dirti una cosa”. Grande Fratello, Mirko aspetta la diretta e lancia la bomba. Pubblico impazzito