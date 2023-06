Il GF Vip 8 è ancora lontano, ma Alfonso Signorini è già all’opera per trovare i concorrenti giusti. Ciò che è ormai chiaro a tutti è che ci saranno anche i nip in questa edizione del reality show, ovvero gente non famosa che condividerà l’esperienza con personaggi noti al pubblico. In una conversazione con Turchese Baracchi ha tirato fuori dei dettagli pazzeschi su chi potrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia e abbiamo già saputo qualche particolare incredibile.

Intanto, nelle scorse ore abbiamo anche appreso che al GF Vip 8 Alfonso Signorini non potrà contare su Patrizia Groppelli, l’opinionista di Pomeriggio Cinque sposata con Alessandro Sallusti. Prima di dirvi qualcosa in più sui nip, ecco cosa ha detto la donna sui social: “No, non parteciperò come concorrente. L’anno scorso dovevo entrare, poi è successo un patatrac con mio padre che non è stato bene. Quindi nemmeno quest’anno parteciperò”.

GF Vip 8, Alfonso Signorini ha già parlato con un nip: chi è

Innanzitutto, soffermandosi con Turchese Baracchi sul GF Vip 8, Alfonso Signorini ha confermato che ci saranno anche i nip: “Avremo un’edizione mix, ci saranno facce note e la gente non dovrà chiedersi: ‘ma chi è questo?’. I nip saranno gente veramente comune e semplice della strada, come il vicino di casa. Non vogliamo star del web o dei social, quindi vedrete gente comune con vip reali”. E poi il clamoroso spoiler su un non famoso.

Quindi, il conduttore del programma di Canale 5 ha fatto intendere che ormai un concorrente nip è stato praticamente selezionato: “Ho fatto il provino ad un nip, un ciabattino di Arezzo, figo in una maniera spaziale. Mi ha detto che era sui social ma aveva poco più di mille follower, ho detto va benissimo, ma menomale. Sarà interessante vedere come la gente comune si relaziona con il vip che normalmente se la tira”.

E poi Alfonso ha parlato anche della durata del GF Vip 8: “Non sarà più una edizione lunghissima come quella dell’anno scorso, lo dico con una grande gioia così potrò avere dei ritmi umani. Ci sarà spazio per i sentimenti e le emozioni”.