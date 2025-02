“Scusatemi, ma adesso è un momento difficile”. Alfonso D’Apice rompe il silenzio dopo l’eliminazione dal Grande Fratello. Il giovane imprenditore napoletano è stato sconfitto nel televoto contro Iago Garcia, Shaila Gatta, Giglio, Amanda. Per lui una grande delusione. Poco fa si è rivolto al pubblico del reality show di Canale 5 con una richiesta che ha spiazzato tutti. E parla anche di Chiara.

In realtà “Alfonsino” era riapparso sui social già questa mattina con un video in cui spiegava di aver lasciato Roma e di aver fatto ritorno nella sua “vera casa”, a Napoli. Poco fa, invece, a sorpresa, l’ex concorrente del GF ha pubblicato un breve messaggio in cui tira un bilancio della sua esperienza nel Grande Fratello e poi fa un annuncio.

“Eccomi, vi dico tutto”. Alfonso rompe il silenzio dopo l’uscita dal Grande Fratello. E parla anche di Chiara

Alfonso era entrato nel reality insieme alla sua ex fidanzata Federica Petagna e il nuovo compagno di lei, Stefano Tediosi. Giorno dopo giorno si è fatto largo, diventando uno dei personaggi più discussi di questa edizione. La sua eliminazione ha provocato un vero e proprio choc all’interno della Casa. Tanto è vero che gli altri concorrenti pensavano che si trattasse di uno scherzo. E che da lì a poco sarebbe rientrato. Purtroppo per lui, invece era tutto vero.

La prima parte del messaggio di Alfonso è abbastanza tranquilla: “Termina così una fantastica avventura – scrive Alfonso -. Sin dal primo giorno ho dato tutto me stesso, sono entrato in casa con la voglia di farmi conoscere e non mi sono mai tirato indietro, nemmeno per un attimo. Ho scelto di essere reale, sincero e trasparente. Non rimpiango nulla, perché ogni scelta l’ho fatta sempre con il cuore. E anche ora, da qui, continuerò sempre a dire la verità”.

La seconda parte dell’alerta, invece, ha toni più tristi: “Queste prime ore fuori dalla casa sono state veramente difficili per me. Tornando, ho capito tante cose che analizzerò con calma. Ringrazio tutti voi che mi avete supportato tantissimo e continuate a farlo. Ne sono onorato. Vi chiedo umilmente scusa se non sto rispondendo, ma vi prego di capirmi: sono frastornato da questo mix di emozioni e anche di delusioni. Presto mi riprenderò e mi vedrete solo con il sorriso! Vi amo e vi abbraccio tutti”. Ovviamente non poteva mancare un pensiero per la sua fidanzata, Chiara Cainelli. I due si sono conosciuti proprio al GF e si sono fidanzati: “Chiaretta mi manca tanto”.

I suoi sostenitori gli stanno inviando tanti messaggi per dargli forza, come questo: “Mi dispiace molto perché non meritavi di uscire prima di molta gente che ancora sta dentro quella casa e soprattutto in quel televoto, purtroppo l’ultimo periodo ti ha penalizzato molto, rimani sempre te stesso, il tempo darà le giuste risposte“. E ancora una fan scrive: “Ti ho seguito dai tempi di Temptation island, sei sempre stato leale e sincero. Con l’ingresso in casa vivendoti 24/24h hai riconfermato il tuo essere nobile d animo.

Mai mi sarei aspettata la tua uscita, ma va bene così. Adesso sarà tutta in salita Alfo. Sempre a testa alta. E non voltarti mai indietro“.