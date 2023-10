Lunedì 2 ottobre è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello e ha visto l’eliminazione di un nuovo concorrente. E dopo l’uscita di Claudio Roma, uno dei concorrenti nip di questa edizione, anche questa volta i telespettatori hanno deciso di mandare a casa un non famoso. Marco Salvatori ha dovuto abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini. In nomination c’erano Giselda, Grecia, Valentina e Marco e proprio quest’ultimo, votato solo dal 16% del pubblico è l’eliminato della puntata del Grande Fratello di lunedì 2 ottobre.

La preferita invece è stata Giselda che ha conquistato il 34% dei voti. I preferiti dalla casa e quindi immuni sono invece Paolo, Fiordaliso e Massimiliano tra quelli nel tugurio e Ciro, Samira e Anita tra chi era in casa. Cesara Buonamici, unica opinionista del Grande Fratello, ha scelto la chef Rosy Chin e l’attrice Grecia Colmenares come preferiti.

Leggi anche: “Voi ancora non sapete…”. Ed è subito choc generale al GF, Fiordaliso incastrata da Signorini





Grande Fratello 2023, Fiordaliso e Beatrice Luzzi censurate

Ovviamente a fine puntata sono partiti i commenti tra i concorrenti del Grande Fratello 2023. Tra i vari discorsi abbiamo sentito i pareri sui possibili flirt della casa, in primis quello tra l’attore Massimiliano Varrese e la nip Heidi Baci. L’attore pare essersi preso una bella cotta, ma la concorrente del GF ha detto chiaramente di non provare alcun interesse nei suoi confronti.

Durante la puntata Giuseppe Garibaldi, per quanto incuriosito da Samira Lui, ha detto di essersi fatto da parte perché l’ex prof dell’Eredità è fidanzata, mentre sulla simpatia tra Paolo Masella e Anita Olivieri, azzardata da Rebecca Staffelli è stato il pubblico a bocciare tutto. A commentare le diverse vicende ci hanno pensato Beatrice Luzzi e Fiordaliso. “Alfonso ieri era disperato”, ha detto l’attrice. A quelpunto Fiordaliso le ha chiesto il motivo del suo pensiero e lei ha proseguito: “Eh… perché… non trova ciccia per i suoi denti”.

A questo punto Fiordaliso ha criticato la scelta degli autori di mettere in casa quasi tutte persone fidanzate: “Ma che dobbiamo fare? La colpa è la loro. Hanno messo tutte donne fidanzate con una mentalità….”. A quel punto la regia è stata costretta a cambiare inquadratura e a censurare le due concorrenti.