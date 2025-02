Grande Fratello, Lorenzo e Giglio nella bufera. Ancora una volta il modello milanese, al fianco stavolta di Luca Giglioli, è finito al centro delle polemiche per alcune frasi duramente criticate dal pubblico. Contenuto delle considerazioni dei due è il rapporto tra Helena Prestes e Javier Martinez. Come tutti sanno i due hanno intrapreso una storia, con baci, abbracci, intimità, insomma il pacchetto completo.

Nonostante ciò molti, sia fuori che dentro la Casa, ritengono che questa non sia una coppia autentica. C’è chi sospetta che ci sia della strategia dietro, soprattutto considerando l’atteggiamento e le parole di Javier, che si è mostrato più volte titubante sulla possibilità di intraprendere una relazione seria. Tuttavia Giglio e Lorenzo sono andati veramente oltre: ecco cosa hanno detto.

Giglio e Lorenzo ‘bocciano’ Helena e Javier: cosa hanno detto

Giglio e Lorenzo Spolverato si sono ritrovati nella sauna e hanno parlato della coppia formata da Helena e Javier. Entrambi non pensano che i due facciano sul serio: “La passione per me è un’altra cosa”, le parole del consulente d’immagine. E Lollo è d’accordo: “Secondo me non si piacciono abbastanza”. E Giglio ancora: “Schifo non si fanno, sicuramente…”.

“Attrazione fisica, il bene, l’affetto, questa cosa c’è, però…” dice Lorenzo. E Giglio prosegue: “Quell’amica con cui stai bene e che ti fa stare bene, ti fa sentire protetto, però non c’hai voglia di mangiarla“. Il modello conclude: “Però ci vai a letto”. Tutte queste considerazioni sono state fortemente criticate dal pubblico sui social: in molti pretendono che la clip venga mandata in onda e fatta vedere agli altri, compresi i diretti interessati.

“Ora pretendo che facciano vedere questo video a Helena, proprio come hanno fatto con Shaila”, “Livello basso, da spogliatoio”, “Ma come si permettono” e “Fuori dal GF questi due elementi subito” sono alcuni dei commenti sui social da parte degli spettatori. Come non bastasse Lorenzo ha detto anche: “A me sembra una frequentazione nata in discoteca che dopo un mese…”. Insomma i due ci sono andati giù duri, e il pubblico vuole che sia fatta chiarezza: come si comporterà Alfonso Signorini?

