Bufera al Grande Fratello contro Lorenzo Spolverato, finito al centro delle critiche sui social a causa di un gesto poco elegante rivolto a Helena Prestes, che in quel momento era di spalle. Questo episodio si aggiunge a una serie di atteggiamenti molto criticati che hanno ormai esasperato sia il pubblico che gli altri inquilini della casa.

Lorenzo Spolverato, dunque, si è reso nuovamente protagonista di un comportamento finito al centro delle polemiche. Il compagno di Shaila Gatta ha attirato l’attenzione per un terribile gesto: ha mostrato un doppio dito medio nei confronti di Helena Prestes mentre conversava in cucina con Javier Martinez. Il gesto non è passato inosservato e in poco tempo ha suscitato un’ondata di critiche.

Grande Fratello, Lorenzo fa il dito medio a Helena

In molti sperano che il filmato venga trasmesso nella puntata di lunedì, così da mettere fine agli atteggiamenti provocatori di Lorenzo. Il modello milanese, già noto per alcune provocazioni nei confronti di Helena ha compiuto un gesto che i fan del programma hanno criticato perché, a loro detta, il suo comportamento sarebbe dettato dalla gelosia ei confronti di Helena e Javier, al punto da temere di perdere visibilità nelle puntate.

Tra i commenti più accesi sui social si leggono frasi come: “Renzino quanto sta rosicando… adorooo”, “Vabbè spero che lo facciano vedere in puntata lunedì questa cosa”, ha scritto un utente indignato. Un altro telespettatore ha commentato: “Facile fare il dito medio quando Helena è girata. Lorenzo se la deve far passare la gelosia per Hele, è lui che ha mandato tutto a rotoli quindi cosa vuole adesso? Bah”.

Altri fan del reality hanno espresso il loro disappunto con parole ancora più dure:

“Ma come si può essere così ridicoli??? Proprio rosichi caro Lorenzo…Helena è sempre nei tuoi pensieri”, “No vabbè qui si sta toccando il fondo”, “Che sfigato!! Che piccolo uomo! Veramente pessimo”, “Mi domando come fa a non farsi schifo da solo”.