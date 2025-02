Momento entusiasmante al Grande Fratello per Alfonso e Shaila, informati su una notizia pazzesca. Non potevano neanche lontanamente immaginare ciò che è stato riferito, anche perché ricordiamo che sono reclusi nella casa più spiata d’Italia da diversi mesi. Quando sono arrivati in giardino, si sono accorti di essere in presenza di una comunicazione bellissima.

Alfonso ha iniziata a fare i salti di gioia e grande felicità è stata mostrata pure da Shaila. Gli altri concorrenti del Grande Fratello hanno mostrato gioia e hanno apprezzato il dono che è stato fatto a questi due concorrenti, che altrimenti non avrebbero avuto altro modo di conoscere questa situazione.

Grande Fratello, arriva una notizia per Alfonso: esulta anche Shaila

Inizialmente erano presenti in giardino altri concorrenti del Grande Fratello, poi quando Maria Teresa Ruta e diversi coinquilini si sono resi conto che il messaggio aereo appena arrivato fosse per Alfonso, lo hanno richiamato a gran voce. Ma a gioire è stata appunto anche Shaila, visto che la notizia coinvolgeva in qualche modo anche lei.

I fan di Alfonso gli hanno regalato questo messaggio dal cielo: “Siamo in testa, sogno nel cuore“. Il riferimento era calcistico, infatti hanno informato D’Apice del fatto che il Napoli sia al primo posto nel campionato di Serie A. Lui e Shaila hanno cominciato a gridare per la gioia e poi hanno cantato uno dei brani napoletani più celebri per il mondo del pallone: “Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione”.

Alfonso e Shaila felici di avere ricevuto il messaggio che il Napoli è primo in classifica, ma, c'è un'altra napoletana che non gliene frega niente, lo sapete perché? Sta studiando un'altra diavoleria di mettere in atto. #heleners #helevier #grandefratello pic.twitter.com/hR6TaAoNtn — yonni (@yonni725) February 6, 2025

Un momento gioioso, che ha reso l’ambiente del Grande Fratello simile ad uno stadio e ha permesso di far sorridere un po’ tutti, allentando tutte le tensioni di questi giorni.