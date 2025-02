Al Grande Fratello ci si sta soffermando molto sulla situazione legata a Javier e Helena, che si sono avvicinati moltissimo fino ad arrivare al tanto atteso bacio. Ormai c’è chi spera che possa formarsi una coppia, ma a far discutere è stata la reazione avuta dalla concorrente Chiara, che dialogando con Zeudi si è lasciata andare ad un commento abbastanza duro verso di lui.

Infatti, mentre erano in giardino al Grande Fratello, Javier e Helena hanno ricevuto uno dei tanti messaggi aerei. In uno di questi c’era scritto in lingua inglese ‘Chiamala magia, chiamala vero’, per citare il brano dei Coldplay, Magic. Dopo il bacio, Chiara ha subito voluto dire qualcosa a Zeudi, che ricordiamo fa parte di questo triangolo amoroso.

Leggi anche: “Oh, testa…”. Grande Fratello, Javier nota che lui con Helena è andato oltre. Ed è scattato subito





Grande Fratello, Chiara racconta a Zeudi cosa è successo tra Javier e Helena

Dopo aver letto il messaggio aereo, c’è stata di nuovo tenerezza tra Javier e Helena, che ormai si baciano ripetutamente al Grande Fratello. Ma Chiara non ci ha visto nulla di entusiasmante, dunque ha messo al corrente Zeudi della situazione e le ha esternato il suo pensiero su questi baci tra i due gieffini.

Chiara ha quindi affermato davanti all’ex Miss Italia: “Hanno accennato un bacetto, di una tristezza incredibile. Voto zero, era tipo incastrato. Lei felicissima, lui impacciato“. E il pubblico ha dato ragione alla Cainelli, infatti Javier non è sembrato essere molto a suo agio ed è stato bacchettato pure dagli utenti su X.

Chiara: -“Hanno accennato un bacetto, di una tristezza incredibile”



MORTA (è vero jafar non sa baciare)

pic.twitter.com/TgMtG6OFfh — 𝑨𝑙𝑒 😉 (@_maariposaa_) February 6, 2025

Chi va contro Javier ha scritto: “Quello che dice Chiara è vero, Javier non sa baciare“, “Lui sembra quasi smarrito, goffo”, “Ci prendono in giro”, “Non credo a Javier”. Di contro i fan della coppia hanno commentato: “La vipera è Chiara, l’invidia è una brutta bestia”.