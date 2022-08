Alex Belli tv, cosa bolle in pentola? Di voci ce ne sono state e ce ne sono ancora parecchie, vista la fama ottenuta con il GF Vip 6. Per un po’ si è parlato anche di un coinvolgimento dell’attore, fotografo e fautore dell’amore libero nella prossima edizione del reality.

Ma la sua reazione è stata questa: “È stato annunciato il mio ritorno anche per la prossima edizione. Se mi piacerebbe tornare nella casa per qualche puntata? Posso tornare quando voglio. Se c’è una cosa che mi contraddistingue è il fatto che nella mia vita non ho mai rinnegato nulla di quello che ho fatto. Sposo appieno tutti i progetti e sono felice di poter ritornare anche solo per un cameo. Non rifarei però mai cose che ho fatto”.





Alex Belli tv, l’annuncio spiazzante

Sempre su Alex Belli prossimamente in tv si era poi fatta strada la voce di una sua partecipazione a Tale e Quale Show, ma il cast ufficiale della prossima edizione è chiuso e l’ex gieffino non è stato scelto. Poco male alla fine, dato l’annuncio che poche ore fa ha fatto lo stesso attore su Twitter.

Tutto è nato dal cinguettio di un’utente. Questo: “Se non mi piazzano questo bastardo in qualche programma della prossima stagione televisiva faccio la pazza”. Pronta la replica di Alex Belli: “Invece mi sa che mi prenderò un anno SABBATICO dalla televisione generalista!”.

se non mi piazzano questo bastardo in qualche programma della prossima stagione televisiva faccio la pazza pic.twitter.com/rEwfDtXH7f — 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 🌻 (@mrsincoerenza) August 8, 2022

Pausa dalla tv per Alex Belli, quindi? L’annuncio in questione, che arriva dalla Sardegna dove probabilmente è in vacanza, ha sollevato una marea di reazioni, tra chi lo ha invitato a rimanere lontano dal piccolo schermo per sempre e chi invece lo sta pregando di ripensarci. Ma non tutti credono alle sue parole. Davvero molla tutto? È vero che si occupa di tante altre cose per esempio musica e fotografia ma c’è anche chi già scommette che, laddove dovesse arrivare una buona offerta in tv cambierebbe subito idea. Vedremo.

