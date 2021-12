Lunedì sera il GF Vip 6 ha perso un pezzo da novanta: Alex Belli. L’attore non era in nomination, ma è stato squalificato dopo il tanto atteso confronto con Delia Duran. Non deve aver resistito Alex Belli, che non appena la moglie ha iniziato a parlare ha violato il regolamento correndo ad abbracciarla. Non ha quindi rispettato le norme anti Covid che impongono un distanziamento anche nella Casa più spiata d’Italia quando arriva un ospite dall’esterno.

Ma vero è che negli ultimi giorni più volte ha manifestato la volontà di lasciare in anticipo il reality, vista la situazione con Soleil Sorge da un lato e Delia Duran da un altro. Insomma, fuori Alex Belli. Che ha poi raggiunto Alfonso Signorini in studio e provato a difendersi dagli attacchi dei suoi ex coinquilini, Sami Youssef e Jo Squillo soprattutto.

Alex Belli sotto torchio: “Cosa è successo sotto le coperte con Soleil?”

In studio nessuno si è risparmiato. Anche le opinioniste hanno cercato di vederci chiaro sul triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Poi, dopo gli attacchi, Alex Belli è stato invitato a raggiungere gli altri eliminati del GF Vip 6. Ma per lui “l’interrogatorio” era tutt’altro che finito. Passo indietro: prima di lasciare la Casa il pubblico ha sentito bene la frase sussurrata di Delia.





Pensando evidentemente di non essere più in collegamento, ha detto al marito: “Quella cosa che hai fatto sotto le coperte l’hanno vista tutti. Si è visto ti ho detto! Hai tr… c… de tu madre. Sì, si vede tutto Alex. Questa roba qui è grave”. E quando Alfonso Signorini ha avuto Alex Belli davanti a sé ne ha approfittato chiedendogli di dire la verità su quanto successo tra lui e Soleil Sorge.

belli NON smentisce di aver trombato con Soleil ridendo viscidamente #gfvip pic.twitter.com/6L2Sbn8bVa December 14, 2021

A quel punto Alex Belli non si è nascosto e raccontato che la moglie gli ha fatto la stessa domanda: “Mi ha chiesto cos’erano quei movimenti sotto le coperte”.“E tu cosa le hai risposto? Cos’erano”, l’ha incalzato il conduttore. Ma Alex Belli ha iniziato a ridere nervosamente e di fatto non ha proferito parola. Questa “non risposta” ha aizzato ancora di più gli utenti: quella risatina ha lasciato intendere tutto e niente, anche se i più sono convinti che tra lui e Soleil sia davvero successo qualcosa sotto le coperte.