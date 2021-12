Delia Duran di nuovo nella Casa per Alex Belli. Che nella puntata di lunedì 13 dicembre 2021 è stato poi squalificato dal GF Vip 6. Per regolamento i concorrenti devono rispettare il distanziamento con gli ospiti, ma l’attore non ha resistito ed è corso ad abbracciare la moglie. Delia Duran è entrata come una furia nel giardino della Casa.

“Sono venuta stasera qua per dirti che nessuno ti aveva abbandonato, che non eri da solo – ha esordito con un Alex Belli ‘freezato’ e ancora al suo posto – Mentre ero in treno ho visto l’ennesima schifezza che hai fatto in questi tre mesi. Una mancanza di rispetto. Purtroppo era una trappola e ci sei cascato in pieno. Siccome ho una dignità, che è quello che mi contraddistingue, ho deciso che la nostra storia finisce qui”.

Alex Belli, la frase sussurrata di Delia Duran

Ancora, mentre Soleil Sorge ascoltava tutto dal salone della Casa: “Mi dispiace ma non ce la faccio più. Tu sei un grande manipolatore. Sei tu che dovevi uscire e dire ‘preferisco Delia e voglio il suo amore’”. “Non mi hai dimostrato che l’amore vince su tutto”, ha continuato Delia Duran parlando col marito Alex Belli, che a suo dire è “caduto nella trappola di quella str… quella grande manipolatrice e traditrice”.





“Sei grande e vaccinato, nessuno ti tratteneva, potevi aprire e andartene. Sono stufa, ti ho supportato fino a ieri e adesso basta. Mi spiace ma se mi vuoi mi dovrai riconquistare da zero e adesso andiamo”, ha concluso Delia Duran attaccando poi la donna che ha fatto vacillare Alex Belli: “Tu sei senza pudore Soleil Senza dignità, sei una donna falsa e traditrice. E ti dico ciao bi… Andiamocene adesso che questo teatrino non mi piace più”.

Ilary gli avrebbe detto "guardiamo questa clip e la commentiamo assieme" 😹 #gfvip pic.twitter.com/AMDxaqsdbz December 13, 2021

Ma prima che Alex Belli e la moglie lasciassero la Casa, Alfonso Signorini ha chiesto un commento alle sue opinioniste. E mentre Sonia Bruganelli dallo studio diceva la sua, Delia Duran, pensando evidentemente di non essere più in collegamento, ha detto una frase al marito che non è passata inosservata. E si è sentita benissimo: “Quella cosa che hai fatto sotto le coperte l’hanno vista tutti. Si è visto ti ho detto! Hai tr… c… de tu madre. Sì, si vede tutto Alex. Questa roba qui è grave”.