Alex Belli è stato squalificato dal GF Vip 6. Oltre a Maria Monsè, eliminata al televoto, e Francesca Cipriani, che ha scelto di non continuare la sua avventura al reality show di Canale 5, anche l’attore non è più un concorrente. Tre vipponi fuori in una sola puntata, quella di lunedì 13 dicembre 2021. Puntata che, per la cronaca, ha fatto registrare bei numeri dal punto di vista degli ascolti.

La puntata che ha visto l’uscita di scena di Alex Belli e la fine della sua storia con Soleil Sorge ha infatti raggiunto 3.694.000 spettatori e il 23.5% di share. Alfonso Signorini ha toccato picchi di ascolto del 41.02% di share, senza contare che su Twitter, l’hashtag ufficiale #GFVIP è stato al primo posto nei Trend Topic in Italia e nel mondo.

Alex Belli, i dubbi del pubblico sulla squalifica

Ma tornando alla squalifica di Alex Belli, il concorrente è stato fatto uscire dopo aver infranto le regole anti Covid. Ha infatti deciso di abbracciare sua moglie Delia Duran, apparsa in giardino per l’ennesimo chiarimento sul loro amore, vista la situazione con Soleil Sorge nella Casa. Tutto chiaro fin qui. Si sa dall’inizio che i vipponi non possono avere contatti ravvicinati con gli ospiti.





Eppure a molti utenti la squalifica di Alex Belli non quadra. Secondo molti infatti, sarebbe stata premeditata e concordata. Diversi i tweet di chi ricorda bene che nella scorsa edizione, con lo stesso regolamento e nello stesso giardino, Rosalinda Cannavò abbracciò Gabriel Garko senza conseguenze. “Squalifica palesemente concordata perché Soleil ne sta uscendo troppo male e puntano palesemente su di lei. Anche perché Rosalinda ha abbracciato Garko ed è tornata in casa senza problemi. Questo era l’unico modo per farne uscire bene lei”, si legge.

È stato squalificato per un gesto imprevisto ed inatteso??? 😂😂😂 ma siamo seri, l’anno scorso anche Rosalinda non ha rispettato il distanziamento con Garko, si sono abbracciati e non è di certo stata squalificata. #gfvip December 14, 2021

Cmq la squalifica di Alex per essersi avvicinato a Delia mi sa di stronzata. Anche l'anno scorso Rosalinda abbracciò Garko in giardino e non venne squalificata. Ciò indica che Alex stasera sapeva dell'arrivo di Delia e voleva lasciare il GF. Gli autori ne erano al corrente #gfvip December 14, 2021

E un altro utente: “Ripensandoci, l’anno scorso, in passerella, anche Adua toccò Gabriel Garko (lui si buttò verso di lei dicendo ‘ho fatto il tampone’), ma non venne squalificata” ha scritto qualcun altro. Oppure, altra teoria: Alex Belli aveva già manifestato la volontà di lasciare la Casa e la sua squalifica è stato solo un espediente per “tutelare” l’immagine di Soleil Sorge, grande protagonista di questo GF Vip 6.