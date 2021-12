Grande Fratello Vip, la passione continua tra Alex Belli e Soleil Sorge. Alti e bassi inevitabili tra i due inquilini della casa più spiata d’Italia, ma nonostante il rapporto speciale sia andato incontro ad alcuni chiarimenti, sembra essere tornato il sereno. Nessun tipo di problema tra i due a mostrare ai fan che la complicità esiste anche fuori dalle lenzuola. La prova è data da quello che è accaduto nelle ultime ore.

Intimità e dolce intesa, a volte basta davvero un piccolo gesto per notarle. Il rapporto tra Alex Belli e Soleil è forse il più discusso degli ultimi tempi, soprattutto alla luce delle vicende che hanno interessato anche la moglie dell’attore, Delia Duran, pizzicata durante una cena romantica con Carlo Cuozzo, imprenditore napoletano.

E tra alti e bassi continui, sfuriate ma anche tante risate e siparietti ironici, la coppia dei vipponi GF è stata ‘sorpresa’ durante l’ennesimo esempio di complicità e intesa. Nelle ultime ore, è stato proprio l’ex volto di Centovetrine a essersi avvicinato all’influencer con fare ammiccante.







Nello specifico, Alex pare abbia toccato il seno di Soleil, e seppur la vicenda abbia assunto toni scherzosi. “È piatta!”, ha esclamato Alex, “Questa era bella!”, ha risposto Soleil con il sorriso sulle labbra. Un momento che fuori dalla casa non sembra essere piaciuto particolarmente agli utenti. Eppure per Alex si tratta di un “bivio”, che ancora tende a non risolversi, ma che sicuramente ha intrattenuto il pubblico italiano soprattutto quando in rete hanno cominciato a circolare anche le foto della moglie Delia in compagnia di Carlo.

Solaio: accusa chiunque di essere privo di contenuti.

I suoi contenuti: #gfvip pic.twitter.com/OElbFOq7Bs December 12, 2021

“Io sono davanti ad un bivio: o esco e vado a mettere le cose in chiaro con Delia o la chiamo questo week end e le dico che la nostra storia è finita”, ha affermato di recente l’attore per poi rivolgersi a Soleil: “Non voglio andare avanti qua dentro e vedere quelle paparazzate del caz*o. Io voglio stare qua ed essere libero e non sentirmi in colpa se ti voglio bene, non voglio che qualcuno dica che tu Soleil rubi i mariti alle altre.