“Perché è tornato al GF Vip”. Bomba su Alex Belli, c’è chi parla: “Tra poco vedrete tutto”

Primi screzi al GF Vip tra Delia Duran e Soleil Sorge. Il ritorno di Alex Belli sembra avere infatti rotto l’idillio. Occasione per un inizio di lite è stata una frase di troppo pronunciata da Katia Ricciarelli e Soleil all’indirizzo di Manila Nazzaro, grande amica di Delia. Parole che hanno scatenato un putiferio a supporto delle quali è arrivato anche Alex Belli del quale Delia aveva cercato il sostegno. Tra Delia e Alex le cose sono lontane da tornare come prima ma c’è chi giura che qualcosa già stia bollendo in pentola.



Di più c’è chi, come Guenda Goria e Mirko Gancitano sostengono che Alex sia rientrato al GF Vip con questo solo scopo. Dichiarazioni che sono arrivati durante il programma GF Vip Party in risposta alla domanda di Gaia Zorzi che aveva chiesto come finirà la storia tra i due: “Io spero che ci sia una buona componente di gioco, e credo che loro torneranno insieme” aveva detto Guenda.



“Alex rientrerà per riconquistare Delia ma in ogni caso proverà a non uscirne da perdente conoscendolo” ha replicato Mirko. Sul motivo che ha riportato Alex al GF Vip Guenda non ha dubbi: “Sicuro le dinamiche cambieranno. In tutto questo voglio capire Soleil che cosa farà. Io credo che lei si toglierà dagli impicci, conoscendo la sua intelligenza. Delia mi colpisce, non riesco a leggerla. Quello che ho detto anche ad Alex che lei ha sofferto tanto, questa sofferenza l’ha resa poco lucida”.







“Certo vedere che comunque anche lei gioca tanto, con altre situazioni, non lo so quanto mi fa piacere vedere questa cosa. Io credo che nelle coppie si è in due, è bene che sbagli uno, e magari l’altro resti un po’ un punto fermo. Ho paura che il loro rapporto non possa tornare quello che era prima al GF Vip. Però io credo che Delia stia giocando e che ami profondamente Alex, hanno un modo di vivere molto simile”.



Poi su Delia Duran: “E’ una donna molto intelligente e sa come prendere Alex Belli. È entrata e adesso al GF Vip si sta prendendo la sua rivincita, ha vinto anche il televoto, per cui sono molto contenta, e adesso ha creato in Alex grande gelosia, vi assicuro che Alex è molto geloso. Lui ha una voglia matta di riconquistarla”.