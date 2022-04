Ma che fine ha fatto Alex Belli? L’attore che con l’ormai arcinoto ‘triangolo’ amoroso con Soleil Sorge e Delia Duran è stato protagonista indiscusso dell’ultimo GF Vip si rifà vivo. Beh, certo, per i suoi follower – ne ha 601mila solo su Instagram – lui non è mai ‘morto’. L’ex Centovetrine è fatto così, un personaggio divisivo, o lo si ama o lo si odia. Dopo le innumerevoli polemiche legate a quanto successo nel reality di Alfonso Signorini eccolo giocare coi fan a “OBBLIGO O VERITÀ?”.

Alex Belli, ad esempio, risponde a chi gli chiede “Dicci chi è la persona che ti è stata più sul ca..o del GF” con savoir-faire: “In verità nessuno… la chiave di lettura è rimanere sempre immuni dal GF”. Sulla possibilità, che magari qualcuno dei suoi fa sogna, di vederlo pure su Tik Tok cala la mannaia: “Odio i Tik Tok!!!”. Ma per chi invece proprio non lo può vedere né sentire guai a lasciare andare a facili entusiasmi. Ecco infatti che poco dopo arriva un’altra notizia di quelle che non passano inosservate…





Ad un certo punto Alex Belli risponde alla domanda: “Quando lo shooting con le princess?”. Ovviamente le princess sono le sorelle Selassié, Clarissa, Lulù e Jessica. Che poi vere principesse, visto lo scoop di Oggi, non sarebbero, ma tant’è. Ebbene l’attore risponde: “Presto”.

La stessa vincitrice del GF Vip 6 Jessica Selassié ha confermato: “Ci vedremo anche con il Belli. Abbiamo programmato uno shooting individuale ed anche con tutte e tre le sorelle e quindi sarà pazzesco e non vediamo l’ora!”. Ma le collaborazioni professionali con gli ex gieffini non sono l’unico ‘scoop’ del man. Alex Belli, infatti, parla anche di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Alla domanda “Quando uno shooting con i basciagoni?” l’attore risponde “Succederà anche questo..!!”.

Inutile dire che la notizia ha mandato in estasi i fan del man. Una di loro scrive: “Non mi posso assentare nemmeno un paio d’ore che qui succede il devasto. In che senso Jessica andrà nella factory di Alex Belli per uno shooting? Sono morta e questo è il paradiso? Il man ha tanti difetti, ma è BRAVISSIMO nel suo lavoro, fa delle foto PAZZESCHE! #jeru #jessvip”.