Alex Belli era assente durante l’ultima puntata del GF Vip 6. L’attore non era in studio dopo essere nuovamente uscito dalla Casa per chiarire definitivamente con la compagna Delia Duran e con Soleil Sorge. “Ho una notizia da darti: Alex Belli stasera non è qui con noi – le parole di Alfonso Signorini alla modella – Lui ha preferito prendersi una pausa da questa situazione, che lui stesso ha alimentato. Ha bisogno di stare solo con i suoi pensieri”.

Delia Duran non ha creduto alle parole del conduttore del reality. Non è convinta e crede che il filmato postato da Alex Belli sia vecchio. “Dopo tante parole spese energie consumate, voglio far parlare il silenzio del deserto e recuperare le forze, sempre con te amore mio”, è la didascalia dell’attore alla Instagram Stories. Gabriele Parpiglia a Casa Chi ha svelato ulteriori dettagli sull’assenza di Alex Belli spiegando la nuova tattica dell’attore.

“Lui ha deciso di giocare di sottrazione – ha detto Parpiglia -. Deduco che, o per scelta sua o per scelta indotta, capendo che forse si era superato il limite chimico, credo che da questo momento Alex Belli, fino alla fine del GF Vip, starà in silenzio se ci riuscirà”. “Di certo c’è che non rientrerà più in Casa e non ci saranno più sorprese o richieste di nozze. Se tornerà anche in studio? Penso di sì, per contratto dovrebbe esserci”.





Intanto Alex Belli si diverte ad immergersi nelle acque di Sharm el Sheikh. Pare proprio che l’attore abbia deciso di prendersi una vacanza, ma vuole in tutti i modi essere vicino a Delia Duran. Si è ripreso sott’acqua con un messaggio tra le mani dedicato alla finalista del reality. Memore di quanto accaduto nella scorsa puntata, quando Delia ha sostenuto che il video nel deserto fosse vecchio, nella nuova dedica Alex ha aggiunto la data.

“Non disperdere nel mare il nostro amore. Difendilo e vai avanti per la tua strada dai il peso alle parole, io sono con te per darti forza!!”. Durante la puntata dopo aver visto la clip nel deserto, Delia Duran sostenne che il video era stato registrato in passato, durante un viaggio di coppia. Memore dell’accaduto, in questo caso l’attore ha voluto dimostrarle che si trova lì proprio in questi giorni scrivendo anche la data sul messaggio.