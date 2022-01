“Incazzato nero”. GF Vip, gli autori in ansia dopo quello che è successo con Alex Belli. I fatti vengono fuori

Alex Belli sembra essere su tutte le furie. L’ex gieffino sembrava aver chiuso il cerchio, uscendo, ma si torna spesso a parlare di lui. Il motivo? Ora è Delia Duran, che sta per entrare nella casa del GF Vip. Come saprete, l’attrice venezuelana è in quarantena e venerdì prossimo farà il suo ingresso da concorrente al Grande Fratello Vip. Da quello che lei stessa dichiara, entrerà da ‘semi-single’.

Durante l’ultima puntata, quella del 10 gennaio 2022, la Duran ha detto di aver “sospeso” la relazione con Alex Belli perché delusa dal fatto che lui su Twitter continua a scrivere dolcezze per Soleil. Naturalmente c’è chi pensa che sia tutta una messa in scena, ma anche chi crede che Alex e Delia a forza di immedesimarsi nelle parti recitative abbiano scambiato involontariamente la realtà con la finzione. Poi c’è anche chi crede che sia tutto spontaneo, ma sono davvero pochi. Tra l’altro, come saprete, durante la diretta del GF Vip di lunedì scorso, la venezuelana ha interrotto la diretta dalla quarantena dopo essersi arrabbiata con il compagno per la questione dei tweet indirizzati a Soleil.

A questo punto Alex Belli, vedendo la sua amata adirata, ha lasciato lo studio per lo stupore di Alfonso Signorini. L’interprete avrebbe voluto chiarire con la moglie o fidanzata mandando in crisi gli autori del GF Vip. Questo almeno è ciò che ha raccontato Alex Belli a Casa Chi: “Dopo ieri non mi ha più risposto al telefono. Vi racconto un retroscena”.





“Ieri sera, ero inc…to nero, e gli autori dopo che ho lasciato lo studio e sono andato via senza salutare, erano sicuri, poiché non rispondevo al cellulare, che fossi andato all’hotel dove Delia è in quarantena. Mi hanno chiamato in dieci, erano preoccupatissimi…”. Insomma come se niente fosse Alex Belli racconta la sua versione, easy, molto tranquillo.

Alex Belli avrebbe tentato di chiamare la fidanzata al telefono e lei pare non le abbia risposto. Belli ha poi provato a prevedere con chi Delia potrebbe legare nella Casa: “Si troverà molto bene con Manila che una grande donna di casa. Io mi sono innamorato di lei perché ha un forte senso della famiglia. Di altre non sapresi, forse legherà anche con Miriana“.