La punta di ieri ha portato alla rottura degli equilibri nella casa del GF Vip, Soleil Sorge ha detto definitivamente addio ad Alex Belli tra accuse e polemiche da parte delle opinioniste. A far scattare Soleil alcuni comportamenti dell’attore. “Quando ho capito che non è possibile avere l’amicizia per quella che ora… Perché tu dici di volerlo nascondere e lei vuole che tu lo nascondi, sennò ci soffre. Il loro è tutto tranne che un amore libero. Io ho chiuso”.



A sostegno dell’ex Uomini e Donne era arrivata anche Sonia Bruganelli che, dal primo giorno, ha dimostrato di simpatizzare per lei. Rivolgendosi ad Alex Belli ha detto. “Tu fai finta! Ti ho visto buttato addosso a lei piangendo mentre dormiva. Un momento di intimità che con marito penso di aver avuto due volte”. Parole che al GF Vip non sono state gradite da Alex che però ha incassato un colpo anche da Adriana Volpe.



“Voglio ricordare ad Alex Belli he non ci sono i cecchini che remano contro di te. Però, a volte, se tu avessi una linea uniforme che non fa una deviazione, non ci sarebbero diverse interpretazioni. A volte sei tu il cecchino di te stesso”. Alex Belli che nella notte ha avuto un confronto con Delia Duran. “Io fuori di qui ho subito di tutto. Tu non ti sei accorta, però mi hai dipinto in una brutta maniera. Io ho dovuto mandare Stella in tv. Non volevo raccontartelo”.







Quindi Alex Belli ha continuato: Per tutti i cecchini che mi hanno preso di mira ho schierato Stella a difendermi. Te non ti rendi conto del disastro che hai fatto quando sei entrata dentro. Hai smontato quello che noi siamo, hai detto che non mi lasciavi soltanto perché avevi tutte le tue cose a casa mia, ti rendi conto?!”.



“Per questo motivo ho pianto, perché sono crollato. Mi hai descritto come un mostro e non lo capisci. Mentre Sole in quei momenti mi difendeva qui dentro e per questo stamani ho pianto con lei – il dialogo riportato da Biccy – Sono psicologicamente distrutto, sto implodendo. Appena finirà tutto non vedo l’ora di andare in vacanza con te lontano da tutta sta roba qui”, ha concluso Alex Belli.