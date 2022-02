Alex Belli, confessione choc davanti alle telecamere del GF Vip 6. C’era da aspettarselo e infatti è accaduto. Non potevano mancare le polemiche di fronte al ritorno dell’attore di Centovetrine. Il gieffino rientrato in gioco dovrà vedersela sia con Delia Duran che con Soleil Sorge, e già dalle prime battute, lo scenario si sta palesando con chiarezza.

Prevedibile un riavvicinamento con Delia Duran, ma non senza dimenticare che in casa c’è un’altra questione in sospesa, quella con l’amica Soleil Sorge, che già nelle ultime ore ha avuto qualcosa da appuntare in merito all’atteggiamento di Alex Belli. Ma la vicenda non si ferma qui e infatti al cospetto degli inquilini rimasti in gioco, il gieffino s è lasciato andare a un’affermazione alquanto pungente.

A mettere alla strette l’attore, proprio Miriana Trevisan, in seguito alla reazione di gelosia manifestata da Soleil Sorge: “Anche con l’amore libero, ma tu qui ti sei invaghito di un’altra. Quindi è normale che lei abbia sofferto. E anche una volta che sei uscito, ma ultimamente noi qui dentro vivevamo un situazione dove tu esaltavi Sole a discapito suo”, afferma la Trevisan.





E poi aggiunge: “Come mai non sei entrato in silenzio stampa su Soleil?”, domanda Miriana con tono provocatorio. E a quel punto da parte di Alex c’era da aspettarselo. La risposta del gieffino non ha tardato ad arrivare lasciando tutti senza parole.

“Vi rendete conto voi fuori in che cavolo di situazione ero? Io ho 40 anni e noi tutti facciamo televisione qui dentro […] Fuori in ogni contesto televisivo mi chiedono le stesse cose. Io uso parole diverse, quello che vogliono sentirsi dire […] C’è una dinamica che va avanti. Poi se voi dentro dite delle cose, ovviamente io sono chiamato a rispondere. Se mi vengono fatte le stesse domande puntata dopo puntata, io sono lì passivo che dico le stesse cose. Sono pagato per venire in puntata”.