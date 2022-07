“Aspettate e vedrete”. Alex Belli, anticipazione bomba sul GF Vip 7: l’atmosfera è già bollente

Alex Belli al GF Vip 7? La voce gira da qualche tempo e adesso a parlare è lo stesso attore che ha dominato la scena, nel bene e nel male, dell’ultima edizione del reality. Alfonso Signorini in queste ultime settimane ha lavorato per scegliere i partecipanti e i nomi in ballo sono davvero interessanti. Dopo la smentita di Diego Armando Maradona Jr si continua con il toto-nomi che al momento vede protagonisti tanti vip.

Da Charlie Gnocchi a Evelina Sgarbi, passando per Carolina Marconi, Sara Manfuso, Antonio Razzi, Asia Gianese e Antonino Spinalbese nel prossimo GF Vip ci sarà da divertirsi. Intanto ora a parlare è l’ex gieffino che è da poco uscito con il suo ultimo singolo “Amore libero”. Dopo aver dominato la scena con il triangolo con Delia e Soleil Alex è pronto a tornare nella Casa più famosa d’Italia. Anche se non come concorrente…





Alex Belli svela la verità sul possibile ritorno al GF Vip

Alex Belli, a proposito di un suo possibile ritorno al GF Vip, dice: “Se mi piacerebbe tornare in casa per qualche puntata? Posso tornare quando voglio. Se c’è una cosa che mi contraddistingue è il fatto che nella mia vita non ho mai rinnegato nulla di quello che ho fatto. Sposo appieno tutti i progetti e sono felice di poter ritornare anche solo per un cameo. Non rifarei però mai cose che ho fatto”.

Poi Alex Belli aggiunge: “Per esempio all’Isola dei Famosi ho partecipato una volta e mi basta e mi avanza. Sono una persona che si annoia nel fare le stesse cose. Avevo dato alla produzione dell’Isola dei Famosi un’idea in merito ad un’incursione. Poi però non si è fatto più nulla. Avevo notato che nella versione spagnola del reality c’era un personaggio che si chiamava Capitano Morgan che creava dinamiche. Le incursioni sono molto interessanti”.

Infine Alex Belli fa chiarezza sulla voce che lo voleva prossimo concorrente a Tale e Quale Show: “Non ho mai avviato nessun tipo di trattativa con Tale e quale Show. Si tratta di fake news. A settembre poi ho altri impegni di lavoro e pertanto non avrei potuto partecipare al programma. È un programma che adoro e che farei anche domani ma per il momento non ho avviato nessuna trattativa”.

