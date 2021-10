“Ha organizzato tutto”. Alex Belli, voci clamorose sul GF Vip: “E anche la moglie è d’accordo…”

Clamoroso quanto sta emergendo in queste ore sul ‘GF Vip 6’ e in particolare su uno dei concorrenti del reality show di Alfonso Signorini. Ad essere finito in un vero e proprio caso è Alex Belli. In questi giorni si è parlato di lui soprattutto della sua vicinanza sempre più marcata con la coinquilina Soleil Sorge, con la quale è anche scattato un bacio grazie ad un gioco. In attesa di capire se la moglie Delia Duran interverrà davvero in una prossima puntata come promesso, è uscito fuori altro sul gieffino.

Durante la puntata in diretta Alex Belli è sembrato un po’ in imbarazzo ma poi ha ammesso che con Soleil Sorge c’è una grande complicità: “In pratica è partito spontaneo. Lei stava pulendo il bagno, io stavo dando l’aspirapolvere. Sì, è vero che c’è una grande complicità”. E lei: “Poi in realtà ci siamo guardati negli occhi, ci siamo bloccati un po’ e poi siamo andati, e vabbè. Non mi nascondo, tra me e lui c’è una bellissima amicizia. Abbiamo veramente instaurato un rapporto meraviglioso. Lo adoro”.

Su Alex Belli potrebbe esserci molto da parlare nei prossimi giorni e non sappiamo se Alfonso Signorini potrà o vorrà tirare fuori l’argomento di cui vi stiamo per parlare nella puntata di venerdì 29 ottobre. Certo, se fosse confermata questa voce, si tratterebbe di qualcosa di abbastanza serio e potrebbe davvero mettere a repentaglio la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia perché il pubblico perderebbe fiducia nei suoi confronti. Andiamo a vedere cosa è venuto a galla grazie ad Amedeo Venza.





Come riportato sul suo profilo Instagram dall’influencer Venza, Alex Belli avrebbe organizzato dinamiche fittizie prima di entrare al ‘GF Vip 6’: “Alex Belli avrebbe organizzato una paparazzata con una giovane influencer (di cui non so ancora il nome) per creare dinamiche dentro e fuori dal programma, con la benedizione di sua moglie Delia! Così mi hanno detto fonti vicine…Vedremo se lo tireranno fuori o faranno scemare questa pagliacciata”. Infatti, per ora non si è saputo ancora nulla.

Il bacio tra Alex Belli e Soleil Sorge è scattato precisamente al momento del freeze. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e naufraga dell’Isola dei Famosi è saltata in braccio ad Alex e i due si sono baciati. Anche Francesca Cipriani è rimasta molto sorpresa nel vedere il bacio tra i vipponi: “Oddio ma si sono baciati in bocca”. E ora questa nuova mannaia sul suo percorso.