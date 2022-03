“Correte ragazzi!”. Tutti in giardino, al GF Vip il messaggio cade dal cielo ed esplode la festa

Pochi giorni fa l’ennesimo post di Alex Belli per la moglie Delia Duran, finalista della sesta edizione del Grande Fratello Vip insieme a Lulù Selassié e Davide Silvestri. La scorsa settimana l’attore non si è presentato in studio e sui social ha puntato il dito contro Antonio Medugno, poi eliminato dal GF Vip.

“Caro TIKTOKIO – aveva tuonato Alex Belli su Twitter – sono felice che tu abbia trovato l’equilibrio, ma ricordati che certe battute a doppio senso e sguardi da Conquistadores alla donna che amo te le puoi risparmiare, vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontri mai con la mia”.

Alex Belli sta continuando a mandare messaggi e video alla moglie. Nel tentativo di riconquistarla dopo il ‘Soleil gate’, l’attore ha pubblicato un altro post per Delia: “Abbiamo lottato per la nostra vita, per il nostro amore, nella complessità di quello che siamo!! Tutto questo lungo percorso è stato l’ennesima prova per Noi!! Ma l’amore INDISSOLUBILE è più forte di tutto”.





Ora è tempo di entrare direttamente nella casa del GF Vip 6. Nella serata di martedì 8 marzo un drone – con tanto di messaggio – ha fatto irruzione nel giardino dell’abitazione di Cinecittà. “Sei la mia vita”, è il biglietto scritto e indirizzato a uno dei concorrenti e Delia Duran è sicura che quel messaggio è stato inviato proprio dal marito.

“Già un’altra volta ci aveva provato ma non ci era riuscito perché c’era troppo vento”, ha commentato Manila Nazzato. Delia Duran è stata entusiasta e ha ringraziato Alex Belli: “Grazie amore mio! Ti amo! È sempre presente, è incredibile”. Anche Sophie Codegoni è certa che il drone sia stato inviato dall’attore e ha commentato: “L’ha riconquistata”. (IL VIDEO)