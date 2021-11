Tra Alex Belli e Soleil Sorge c’è una grande complicità. Da giorni, del resto, il loro rapporto è sulla bocca di tutti: tra baci cinematografici e sguardi languidi al GF Vip 6 stanno sempre insieme. Ricordiamo che lei è single ma lui è sposato. L’attore è da pochi mesi diventato il marito di Delia Duran che, per la cronaca, è data come prossima concorrente del reality di Canale 5. Entrerà – se entrerà – per stroncare sul nascere questa amicizia speciale?

Su questo argomento è intervenuta anche Guenda Goria, che è amica di Alex Belli ma crede che con Delia stia sbagliando. Perché “ci sono immagini che darebbero fastidio a qualsiasi donna e che creano nella moglie sofferenza. Spero che Alex saprà rimodulare i suoi atteggiamenti per non compromettere la serenità di Delia che si sta comportando elegantemente. E se si arrabbierà con lui avrà la mia approvazione. A volte bisogna aiutare le persone che amiamo a rientrare nei binari”.

Alex Belli si dichiara a Soleil Sorge

Ma nelle ultime ore è successo qualcosa di più tra Alex Belli e Soleil Sorge. Non fatti ma parole piuttosto importanti per descrivere il loro rapporto. In sauna insieme, l’attore ha esordito: “Io avrei voluto tanto incontrarti molte volte. Avrei voluto ma il destino non ci ha mai fatto incontrare, ma ti parlo di diverso tempo fa. Tu non sai quante volte io avrei voluto incontrarti e quante volte io e te ci siamo schivati in tante occasioni. Quante volte sono arrivato in un posto e i miei amici mi dicevano ‘Soleil è appena andata via’. I primi giorni che ti guardavo, mamma mia”.





“Tu sei talmente tante cose che anche se non ti comporti bene non riesco ad arrabbiarmi con te – ha continuato Alex Belli – Sei una donna magnetica. Ho sempre voglia di cercarti, maledetta che non sei altro. Pensi che quando usciremo ci potremmo vedere? Credi che sia possibile? Quella di non poterti vedere fuori è una delle mie più grandi paure”. Parole che sono suonate come una dichiarazione in piena regola e hanno imbarazzato Soleil Sorge, ma anche il pubblico che continua a chiedersi come lui possa aver dimenticato di avere la fede al dito.

“Si vede che doveva andare così – ha risposto l’influencer spiazzata – È meglio, perché pensa se ci fossimo incontrati magari prima, avremmo avuto non so, un’altra esperienza e quindi non sarebbe stato allo stesso modo di come è stato qui. Che è una cosa altrettanto bellissima”. E Alex Belli ha però voluto ribadire: “Tu non sai quante volte io avrei voluto incontrarti e quante volte io e te ci siamo schivati…”.