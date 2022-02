Alex Belli e Delia Duran ancora protagonisti nello spazio dedicato al gossip di Pomeriggio 5. Lei è nella casa del GF Vip da qualche settimana ormai, lui sta per rientrare. Lunedì prossimo, infatti, l’attore farà il suo secondo ingresso nella Casa più spiata d’Italia e per qualche tempo – non è ancora dato da sapere per quanti giorni – dividerà gli spazi con la moglie e Soleil Sorge, oltre che con gli altri che non hanno preso proprio benissimo questo suo ritorno.

Da Barbara D’Urso si è parlato di nuovo del rapporto di Alex Belli e Delia Duran sotto le lenzuola e Giacomo Urtis ha confermato il racconto di lei: ovvero di aver condiviso la compagnia di altre donne con il marito. Nei primi giorni in Casa la modella venezuelana aveva infatti parlato del suo regalo di compleanno all’attore.

Giacomo Urtis, lo “scoop” su Alex Belli e Delia Duran

“Ci siamo anche divertiti, per il giorno del suo compleanno. Quella sera c’era anche una mia amica – aveva rivelato Delia Duran parlando di Alex Belli – Non c’è niente di male, a me piacciono molto le donne. Ti dico questo per farti capire quanto siamo complici. Però ci deve essere condivisione, non che queste cose lui le fa lontano da me, non va bene”. A Pomeriggio 5 Giacomo Urtis ha arricchito il racconto tirando in mezzo anche Stella, l’amica della coppia in collegamento con Barbara D’Urso.





“Barbara vuoi lo scoop choc? Sei tu Stella che stai addosso ad Alex, perché io so che Delia per il compleanno di Alex gli ha regalato un bel menage a trois. E tu non c’eri in questo trio. Anzi, c’era pure un quarto e tu non c’eri – ha svelato Giacomo Urtis – Tu c’eri Stella? No non c’eri tra questi. Barbara sì, era un compleanno di Alex e lei ha voluto fargli questo regalo speciale. Delia, Alex, un’amica di lei e un’altra persona ancora. A me questi dettagli me l’ha detta una persona che li conosce. Però non hanno chiamato Stella, non la volevano in questo gruppo”.

"So che nel ménage a trois che Delia ha regalato ad Alex per il compleanno tu non c'eri"



Barbara D’Urso con le mani tra i capelli: “Oddio, fermi, una busta choc”, ha esclamato. “Io il 22 di dicembre del 2021 c’ero al suo compleanno. I compleanni sono tanti, quindi dipende di che anno parli”, ha replicato Stella. E poi: “Questa vicenda di cui parla Giacomo Urtis non è successa nel 2021, ma un altro anno”. Altro scoop del chirurgo su Alex Belli, che a Sanremo sarebbe stato visto in compagnia di una donna: “Sì a Sanremo l’hanno visto con un’altra. Questa mia amica l’ha beccato con una giovane bella e mora. Verissimo l’hanno visto, così mi hanno detto. Io ve lo volevo dire e ve l’ho detto”.