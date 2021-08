“Perché mi spii?”. Alex Belli, lo sfogo dell’attore con la moglie è clamoroso: “Non roviniamo il nostro matrimonio”

Crisi di coppia inaspettata? Non così tanto. Alcuni presagi per un motivo ben preciso, che farebbe vacillare chiunque. E pare che sia stata proprio la modella e sposina a creare continue tensioni che alla lunga potrebbero risultare definitivamente logoranti.

Quando una storia d’amore appare segnata significativamente da continue scenate di gelosia, si fa presto a consumare quasi del tutto l’entusiasmo e la voglia di condividere il tempo insieme. Pare che la crisi di coppia sia scattata proprio a causa della gelosia di Delia Duran. Lo avrebbe affermato l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi.

La confessione arriva sulle pagine del settimanale Dipiù e a parlare è proprio Alex Belli con un messaggio indirizzato alla diretta interessata: “Delia, che bisogno hai di spiarmi? Con te sono un libro aperto. Mi sento continuamente messo sotto esame, come se dovessi sempre giustificarmi, e questo potrebbe scalfire il nostro amore”.





“Non voglio correre questo pericolo. Io sono tuo e di nessun’altra. Non roviniamo tutto, non mettiamo in pericolo il nostro matrimonio per queste sciocchezze, queste tue paure senza senso”. E nel proprio passato Alex Belli ha dovuto fare i conti anche con le accuse mosse dall’ex moglie sui ipotetici continui tradimenti.

Ma la gelosia di Delia sarebbe giustificata per un equivoco che l’attore ha ben chiarito. Tutto ha avuto inizio da quando la modella avrebbe trovato nella tasca della giaccia di Alex un biglietto con un numero di telefono, quello della commessa. Nessun tradimento, Delia, quello era solo un appunto per ricordare che la giacca sarebbe stata bella e pronta per essere ritirata e indossata, magari per una cenetta a lume di candela da trascorrere proprio con te!