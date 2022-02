“Dopo tante parole spese energie consumate, voglio far parlare il silenzio del deserto e recuperare le forze, sempre con te amore mio”. Con queste parole la scorsa settimana Alex Belli aveva lanciato un messaggio alla moglie Delia Duran, concorrente del GF Vip 6.

Dall’Egitto Alex Belli è tornato in fondo al mare con un nuovo messaggio dedicato alla modella venezuelana. L’ex vippone si è mostrato su Instagram con le bombole e muta da sub, tra coralli e pesci tropicali, con un cartello in mano: “Non disperdere nel mare il nostro amore. Custodiscilo. Io sono con te A x D”.

Il filmato pubblicato da Alex Belli ha fatto infuriare Elena Morali, che lo ha accusato di aver copiato la sua idea, visto che solo pochi giorni fa la soubrette aveva realizzato un video simile per festeggiare i due anni d’amore assieme al compagno Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric.





“Alex Belli (che di belli non un ca***) imparasse a non copiare le idee dai reel degli altri per i suoi video finti. E magari imparasse seriamente pure a fare sub invece di photoshoppare i pesci”, ha scritto una velenosa Elena Morali sul suo account Instagram, dipingendo Alex Belli un copione senza fantasia e accusandolo anche di aver usato Photoshop. Durante la puntata in onda lunedì 28 febbraio pare che l’attore torni nuovamente nello studio del GF Vip.

“Ha detto che da questo momento cambierà. Lui ha deciso di giocare di sottrazione. Se tornerà anche in studio? Penso di sì, per contratto dovrebbe esserci. Se non sarà presente rinuncerà al denaro che lui stesso ha decantato di aver fatto anche per far quadrare i conti”, ha detto Gabriele Parpiglia a Casa Chi.