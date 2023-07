L’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque è stato uno choc per molti. E anche Alex Belli nelle scorse ore ha deciso di intervenire sulla scelta di Mediaset e di dire la sua sulla conduttrice tv. Le sue parole sono state molto significative e saranno state accolte favorevolmente dalla conduttrice. Non staranno invece festeggiando i vertici del Biscione, che non hanno letto dichiarazioni proprio lusinghiere nei loro confronti. E lui si è anche soffermato sul Grande Fratello Vip.

A proposito di Barbara D’Urso, Alex Belli è soltanto uno dei tanti ad aver parlato di lei. C’è stata anche un’affermazione molto importante da parte di Giancarlo Magalli: “Quello che faceva lei era il monumento al trash. Un modo di fare tv non dico brutto o sbagliato, ma estremamente ruffiano, con una grande dose di insincerità. A me non è mai piaciuta. E poi mi ha tolto il saluto perché nel 2003 non la invitai nella giuria del programma La grande occasione”.

Barbara D’Urso e l’addio a Pomeriggio 5, parla Alex Belli

Tornando alla notizia di ora riguardante Barbara D’Urso e le considerazioni di Alex Belli, il marito di Delia Duran si è mostrato dispiaciuto per la decisione di Mediaset. Parlando del GF Vip, ha affermato nella sua intervista a SuperGuidaTv: “Il vero problema non è il trash ma il linguaggio. Qualsiasi tipo di contenuto, anche quello più piccante o scabroso, deve essere trattato con la consapevolezza di essere in una televisione generalista che è piena di investitori pubblicitari. In questa edizione ci sono stati molti comportamenti spagliati. E le coppie? Tutte fumose e litigiose”.

E su Carmelita Alex Belli ha esclamato: “A Barbara voglio un bene incredibile. Sono cresciuto con e dentro i suoi programmi. Senza ombra di dubbio, è uno dei volti storici di Canale 5 e mi dispiace che non faccia più parte della rete. Mi è dispiaciuto in particolare il trattamento che le è stato riservato. Secondo me si poteva trattare in modo diverso questa situazione”. Quindi, parole solo positive nei confronti dell’ormai ex presentatrice di Pomeriggio Cinque.

Nelle sue trasmissioni televisive su Canale 5, Barbara D’Urso ha parlato spesso e volentieri di Alex Belli e di Delia Duran e lui ha sempre apprezzato il lavoro della conduttrice. Il cui futuro è ancora caratterizzato da un grande mistero.