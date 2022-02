Per la prima volta dopo mesi, il GF Vip 6 non inizia con il triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Ma il pubblico ha notato subito un fatto strano, ovvero l’assenza dell’attore in studio. Ricordiamo che è uscito dalla Casa lunedì scorso: un ritorno flash, anche se lui era convinto di rimanere di più.

Nella scorsa diretta, dopo giorni di fuoco tra i tre con tanto di bacio saffico tra la modella venezuelana e l’influencer, Alfonso Signorini ha comunicato che era finita la sua permanenza da ospite. Ma ovviamente subito dopo la sua uscita di scena tutti si aspettavano di ritrovare Alex Belli ancora in studio, a rispondere alle domande del conduttore, a spiegare il suo punto di vista e a scontrarsi con le opinioniste, soprattutto Adriana Volpe.

Alex Belli assente al GF Vip

Ma di Alex Belli nessuna traccia giovedì sera nello studio del GF Vip 6. “C’è un grande assente stasera, Alex Belli. Dove si sarà nascosto? Noi continueremo a cercarlo”, le parole di Alfonso Signorini che poi, nel corso della puntata, ha voluto comunicarlo a Delia Duran. “Ho una notizia da darti: Alex stasera non è qui con noi. Lui ha preferito prendersi una pausa da questa situazione, che lui stesso ha alimentato. Ha bisogno di stare solo con i suoi pensieri”.





Poi, sempre in diretta, il conduttore ha mostrato a Delia Duran le ultime Storie Instagram dell’attore. Immagini che lo ritraggono nel deserto e, come Alex Belli stesso riporta, si troverebbe attualmente nel Sinai, in Egitto. “Dopo tante parole spese energie consumate, voglio far parlare il silenzio del deserto e recuperare le forze, sempre con te amore mio”, la didascalia al video in cui è completamente vestito di bianco.

Ma Delia Duran non sembra convinta e fa notare che il video che ritrae Alex Belli nel deserto potrebbe essere di un anno fa. Non ne è sicura, ma le sembra che quelle siano immagini di un viaggio fatto tempo fa. Del resto anche qualche settimana fa l’ex vippone aveva finto di aver lasciato l’Italia. Ma Adriana Volpe fa notare subito un dettaglio che collocherebbe questo video al presente: porta la fede e un anno fa non erano ancora sposati.